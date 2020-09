Policías que arman a civiles y otras denuncias registradas en video

Este jueves, en la segunda jornada de protestas y enfrentamientos entre ciudadanos y la Policía, desatados a raíz de la muerte violenta que sufrió el abogado Javier Ordóñez a manos de miembros de la Policía, ciudadanos de Bogotá denunciaron más excesos de fuerza e irregularidades por parte de miembros de la Policía.

Así lo registraron en varios videos, que dan cuenta de cómo en la localidad de San Cristóbal y otras ocurrieron hechos irregulares. En esta en particular, se vio cómo miembros uniformados de la Policía entregaban armas de fuego a personas vestidas de civil. No está claro si estas también hacen parte de la institución.



Esto ocurrió en Villa del Cerro, como registró Citytv. "¿Ese sin uniforme qué hace con una pistola?", se pregunta uno de los ciudadanos que graba los hechos.



Sobre estos hechos se pronunció el secretario de seguridad de Bogotá, Hugo Acero. Dijo que aunque no son ellos quienes investigan estos comportamientos, no hay ninguna orden de la Policía ni del Distrito para actuar de esa manera. "Han sido hechos que se han presentado de manera particular y como tal deben ser investigados y sancionados", dijo Acero.



En otra denuncia, un video muestra cómo policías en moto interceptan a dos trabajadores de un supermercado en el barrio Costa Azul, en Suba. Los golpean y los dejan abandonados, después de que una persona les grita que los deje.

En otro caso, entre agentes de Policía y Esmad golpean a un joven y lo someten violentamente.



El secretario de gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, dijo a los ciudadanos que se acerquen a denunciar estos hechos de abuso de autoridad, y que para esto también se habilitó el correo denuncias.fuerzapublica@gobiernobogota.gov.co



Otro video muestra cómo, en Patio Bonito, localidad de Kennedy, un hombre que transitaba en bicicleta fue agredido sin motivo aparente por un policía que se le acercó por detrás. "¿Entonces los policías tienen placa y licencia para matar?", se preguntó un ciudadano.



