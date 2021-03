Denuncian abuso sexual contra una persona trans en Soacha

La Red Comunitaria Trans denunció a través de una comunicado el abuso hacia una persona trans mientras se le realizaba un proceso de verificación de identidad.

Señalan que se buscaba detener de forma arbitraria a esta persona para luego extorsionarla a cambio de favores sexuales. Añaden que todo ocurrió el martes 16 de febrero de 2021 cuando se llevaban a cabo varias actividades en un parque cercano a la plazoleta principal de Soacha.

Ese día había varios artistas, bailarines, skaters cuando, de repente, una persona que hace parte del colectivo Raíces en Rebeldía fue abordada por funcionarios de la Alcaldía y luego por diferentes policías. “La víctima no binaria contó que se le hicieron acusaciones falsas sobre agresiones hacia la policía de su parte”.

Según esta fundación, la presunta víctima pide que al lugar asista personal que vele por los derechos LGBTI pero que su requerimiento no se cumple. Luego, dicen, una policía se niega a hacerle la requisa y añade que cuando dio su número de identidad le dijeron que este no correspondía con un sexo femenino y que debía acudir a una estación de policía para que puedan verificar su identidad dado que esta persona no contaba con documento de identificación.

Según narra la fundación, esta persona fue llevada a la UPJ Cazucá de forma engañosa a pesar de que le había informado que el desplazamiento era era hacia una estación de policía diferente.



Narró que dentro de ese lugar llegaron supuesto miembros de policía sin uniforme armados de bates e intimidando a las personas. “La víctima ha dicho que fue extorsionada. Le pidieron sexo oral a cambio de su libertad y que además fue penetrada”.

Dicen que al salir de la UPJ la víctima se encontraba muy mal de salud y que tenía una grave hemorragia. El personal médico a donde asistió, según la fundación, habría decidido llamar a las autoridades después de percatarse de las graves heridas de la víctima. “Pero en medio de un ataque de pánico huyó y contactó a una organización para que la ayudara”.



Luego de esta grave denuncia la Red Comunitaria Trans hizo un llamado a la Fiscalía, a la Policía Nacional y a la Procuraduría para que investiguen el hecho.

EL TIEMPO pidió a todos los supuestos actores involucrados en estos hechos su versión de los hechos y está a la espera de una respuesta.

REDACCIÓN BOGOTÁ

