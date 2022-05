Este año se ha venido conociendo lo que antes era un secreto a voces: el abuso sexual al que han sido sometidos estudiantes en los colegios públicos y privados de Bogotá. Algunas de las denuncias han generado protestas y plantones de estudiantes para que no se baje la guardia en estas investigaciones.



La Secretaría de Educación Distrital (SED), por su parte, le pasó al fiscal Francisco Barbosa, el 18 de marzo de 2022, información de 163 casos sobre violencia sexual en las instituciones educativas, cometidos por servidores de la entidad. El compromiso fue que, tras un mes de recibir este paquete de información, se comenzarían a ver los primeros resultados en las investigaciones. 75 de estos casos ya tiene noticia criminal y la SED espera una nueva reunión con la Fiscalía para conocer avances. EL TIEMPO le ha seguido el rastro a cada caso y esto es lo que se ha conocido hasta el momento, pero falta más.



El 1.º de abril de 2022, la Fiscalía judicializó a un profesor de educación física por abusar sexualmente de un niño de 5 años en un colegio de Bosa. Aprovechó su condición de superioridad para someter a los alumnos a actos indebidos. Fue capturado por integrantes de la Sijín en Usme. Se le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, pero el procesado no aceptó los cargos.



El 9 de abril de este año, otro hecho fue el aseguramiento carcelario de la profesora de un jardín infantil del sur de Bogotá por torturar y abusar sexualmente de una niña de 3 años.

Los hechos investigados ocurrieron en 2019. La docente habría sometido a la estudiante a distintos vejámenes en el baño de la institución, durante 15 días. La castigaba, le daba golpes en los tobillos, la bañaba con agua helada y la humillaba frente a sus compañeros. La niña no quiso volver al jardín.



Tres años después, la menor de edad fue matriculada en un colegio cercano a su residencia, allí se topó de nuevo con su agresora, quien trabajaba en esa institución. Luego de resistirse a regresar a clases para no reencontrase con su verdugo, la víctima le contó a la directora de curso lo que había soportado. Después de una ardua investigación, la profesora fue capturada y presentada ante un juez de control de garantías. Un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de actos sexuales con menor de 14 años y tortura agravada.



El 3 de mayo del 2022 se conoció de otro caso no menos aberrante. La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Noaira Patiño Angulo, responsable de abusar sexualmente de una niña en el baño de una institución educativa en Bogotá, durante febrero y marzo del 2022. Esta mujer, que hacía parte del personal de servicios generales del colegio, interceptaba a la menor cuando salía de clase, la encerraba, la violentaba sexualmente y la amenazaba con golpearla para evitar que la denunciara.

Estas conductas se repitieron, al menos, en ocho oportunidades. Adicionalmente, la víctima, de 6 años, accedió a contar lo que sucedía y reconoció a la mujer entre varios empleados de la institución educativa.



Noaira Patiño Angulo, quien afectó la vida de esta niña, fue capturada. Un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, con circunstancia de agravación punitiva en concurso. La procesada no aceptó cargos.



El 15 de mayo de 2022 se conocieron otros avances. La Fiscalía y la Policía pusieron en evidencia dos hechos distintos, en los que docentes habrían abusado sexualmente de estudiantes menores de edad en distintos sectores de Bogotá.



Inicialmente, se estableció que un profesor de un colegio de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la ciudad, contactó a una estudiante por redes sociales y la citó a un salón con el pretexto de que le ayudaría con algunos trabajos pendientes.



Los elementos de prueba dan cuenta de que el hombre aprovechó su condición de superioridad y, al parecer, sometió sexualmente a la menor de edad y la intimidó con hacerla perder una materia si denunciaba lo ocurrido. La víctima indicó que los hechos sucedieron en abril de 2018.

De otra parte, se conoció que un docente de una academia de danza de la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, sería el responsable del abuso sexual de una adolescente.



Las evidencias indican que el señalado agresor le habría exigido a la menor de edad tomar pastillas anticonceptivas para evitar que quedara en embarazo. Asimismo, se estableció que condicionó y manipuló a la joven con enviarla a las competencias de baile si permitía que los ataques sexuales continuaran. En los dos casos, fiscales de la Seccional Bogotá imputaron a los dos profesores el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años. Los procesados no aceptaron cargos y, por disposición de jueces de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Profesor prófugo

Hace más de diez años –no se sabe si más–, al menos nueve menores de edad cayeron en los engaños de un profesor de un colegio público de Bogotá. Ellas hacían parte de un grupo de danzas y él, con la complicidad de su esposa, les robó su infancia, su inocencia y su tranquilidad. Es Helman Berrío Ramírez , un docente que se dio a la fuga tras ser acusado formalmente por nueve de sus víctimas. Según el abogado del caso, Alexánder Rogelis, aún esperan que el centro de servicios de los juzgados penales de Bogotá fije fecha para la audiencia de imputación contra Rosalba Salamanca, la esposa de Berrío, quien también habría participado en abusos.



