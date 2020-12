Mujer fue drogada y abusada en un taxi que tomó en Kennedy

“El día viernes 27 de noviembre me encontré con una amiga para entregarle un dinero. No me podía demorar porque mi esposo me estaba esperando. Pero todo salió mal”, estos son la sentidas palabras de una joven mujer que fue víctima de un abuso sexual.

Ella tomó un taxi a las 9:30 de la mañana en la Autopista Sur muy cerca del Portal de Venecia de la localidad de Kennedy en el Sur de Bogotá. “Recuerdo que le dije al conductor que tomará la avenida Boyacá pero él dio un giro diferente y ahí ya no me acuerdo de nada más”.



El día sábado 28 de noviembre esta mujer amaneció en una habitación de la clínica del Occidente. “Los médicos me dijeron que me habían suministrado un toxico raro y dictaminaron que había sido abusado sexualmente”.

Lo más grave es que el cuadrante de la policía del sector le dijo a la familia que ya habían atendido casos de tres mujeres que habían padecido la misma agresión y, al parecer, por parte del mismo taxista. “Yo estoy muy mal, pero tengo que denunciar porque le puede pasar a más mujeres. Creo que hay mucha incompetencia con este tipo de casos. Esto me tiene destrozada”.

El comandante de policía de Kennedy, coronel William Arias, dijo que en este caso se activó de inmediato la ruta de atención de casos de violencia contra la mujer y que en este momento se adelanta el proceso de trazabilidad para saber cómo ocurrieron los hechos.



También se determina si solo el conductor del vehículo de transporte o más personas estuvieron involucradas en la agresión. “Nos comprometemos a hacer un acompañamiento a esta denuncia y a identificar al presunto abusador”.

