Una madre de familia realizó una grave denuncia. Dice que tiene en su poder varios videos en los que se ve al coordinador del colegio público Tom Adams, ubicado en el Sur de Bogotá, llevando a su hija a lugares apartados de la institución como salones y baños.

Este fue descubierto por el rector de la institución. La niña, al comienzo, negó todo. Dijo que escasamente se daban abrazos y besos, pero era porque estaba intimidada.

Luego, asustada, confesó que sí habían tenido relaciones sexuales dentro del colegio, que él la había conquistado y que concilió todos los hechos desconociendo que en realidad era una víctima de abuso sexual. “Era manipulada por un hombre de 60 años. Mi hija tiene 14 años”.

La denuncia ya fue puesta en la Fiscalía y hasta el momento el presunto agresor sigue en libertad. “Yo siento que no se ha hecho nada. Y sé de denuncias de otras niñas, pero cada una debe hacer una denuncia por su caso”.



La familia pide que este hombre esté tras las rejas porque es un peligro para la sociedad y dice que tiene pruebas como chats en donde se ve el hostigamiento del coordinador a la joven de octavo grado.

Chats comprometedores. Foto: Archivo particular

La joven cuenta que todo pasó durante los tres años que fue representante del curso en el colegio. “En el 2021 cuando regresamos al colegio el coordinador me comenzó a coger un cariño incondicional. Días después él me pidió mi celular personal y al comienzo nunca pasó nada”.



Luego, denunció la alumna, comenzó a decirle que era muy linda, que le gustaba y que era muy interesante para él. “Se salía de lo profesional que debía ser porque yo era su alumna. Me hablaba de cosas personales e íntimas”. Ella dice que al comienzo ella no respondía a sus insinuaciones.



Pero en el colegio la abordaba con temas más comprometedores. “Él me abrazaba, me daba besos. Un día salimos al descanso y él me dijo que le hiciera un favor en el tercer piso. No era nada, quería besarme. Me decía cosas como que yo le encantaba, mis labios, usted me lo pone duro. Siempre buscaba que yo le tocara sus partes íntimas. Yo no decía nada porque me daba miedo”.



Intimidada decidió quedarse callada hasta que otros estudiantes comenzaron a sospechar. “Luego él intentó a hacer lo mismo muchas veces. Comencé a huirle porque ya me daba miedo. La relación entre los dos era muy distanciada. Quería evitar problemas, pero por chats seguía escribiéndome”.

¿Qué dice la Secretaría de Educación?

Sobre un presunto caso de violencia sexual en el colegio Tom Adams de la localidad Kennedy, la Secretaría de Educación del Distrito dijo que tan pronto se tuvo conocimiento de la situación, el día 8 de noviembre, desde el equipo especializado en Prevención de Violencias Basadas en Género y Violencia Sexual, de la Oficina para la Convivencia Escolar (OCE) de la entidad, se entabló comunicación con la institución educativa y se definió realizar acompañamiento al colegio.



Se activaron protocolos como la remisión a la Oficina de Control Disciplinario de la SED y la notificación a las entidades pertinentes como el ICBF y la Fiscalía General de la Nación.



Se hizo seguimiento al caso para confirmar remisiones pertinentes, de acuerdo con el protocolo de atención por presuntas violencias sexuales.



Igualmente, la entidad dice que se realizó acompañamiento a estudiantes por medio de jornadas de prevención de violencia sexual que fueron llevados a cabo los días 16 y 17 de noviembre del 2022.



La Secretaría de Educación activó todos los protocolos para la atención de la menor y su familia. Adicionalmente, desde la entidad, se continuará acompañando a la estudiante, su familia y a la comunidad educativa.

