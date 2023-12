Denuncian abuso sexual de menor en el norte de Bogotá: 'Lo encontramos en un edificio'

Después de desaparecer mientras trabajaba con su mamá, un menor de edad, de 17 años, fue encontrado en un edificio en el barrio Cedritos, de la localidad de Usaquén, en Bogotá, en compañía de un hombre de 51 años que al parecer habría abusado sexualmente de él, según denuncia la madre del joven.



Pasó el tiempo y presentí que algo pasaba (…). Mi corazón de madre me decía que estaba en una cuadra cercana FACEBOOK

En charla con Blu Radio, la madre del menor, quien labora como vendedora informal en el norte de la capital, indicó que su hijo acostumbra a ayudarle en su trabajo.



Este lunes, en cierto momento, le pidió al joven que fuera a un local cercano de donde está su puesto para arreglar una falla en la pantalla de su celular, a lo que el muchacho accedió.



Pasaron los minutos, que se alargaron a horas sin señales del menor, y creció la preocupación de la madre.



"Presentí que algo pasaba. Empecé a llamarlo, timbraba y colgaban, parecía como si no tuviera señal. Recorrí todas las clínicas, lo buscamos en todo lugar. Mi corazón de madre me decía que estaba en una cuadra cercana", declaró al medio anteriormente nombrado.



Siguieron transcurriendo los minutos hasta que sobre las 3 de la madrugada de este martes, 12 de diciembre, el menor se comunicó con sus familiares para indicarles en dónde estaba. Lo que no esperaban era que, al encontrarlo, el joven tuviera secuelas de presunto abuso sexual, según el dictamen de los médicos de la clínica de la localidad de Chapinero a la que fue llevado.

¿Cómo encontraron al joven?

Ese hombre le hizo cosas horribles a mi hijo FACEBOOK

La madre y otros familiares del menor se dirigieron al edificio en donde dicen haber encontrado a su hijo junto a un hombre de 51 años. Estando allí llamaron a las autoridades.



"La Policía llegó, el señor bajó haciendo gestos raros y dijo que supuestamente se había encontrado a mi hijo tomado. Lo que hice fue traer mi hijo a la clínica, en la que nos dijeron que había sido víctima de abuso sexual", expresó la mamá del joven a Blu Radio.



"Ese hombre le hizo cosas horribles a mi hijo, le lavó la ropa, los zapatos y lo hizo bañar. Quiero que me ayuden a hacer justicia", finalizó la mujer.



Según el testimonio del padrastro del joven, las autoridades no capturaron al hombre debido a que "no lo encontraron en flagrancia". También expresó que el menor estaba desorientado cuando lo hallaron, lo que indica que, al parecer, también pudo haber sido drogado para cometer los presuntos actos sexuales.



Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado. Los hechos son materia de investigacion.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

