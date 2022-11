“No suelo hacer este tipo de videos. No quiero que ninguna otra mujer pase por lo que yo pasé. Me encuentro en el hospital porque fui violada. Salí de la universidad y fui a tomar con unos amigos pero ellos se tenían que ir. Entonces una compañera me presentó a tres muchachos y seguimos tomando con ellos. Yo de boba, de pendeja, de todo lo que ustedes quieran accedí y me fui para el apartamento”, relató.

Este es solo parte del crudo testimonio de abuso sexual que se conoció este fin de semana en Bogotá. La víctima es una estudiante de quinto semestre de Administración de Empresas de la universidad La Gran Colombia.

Ella denunció los vejámenes a los que fue sometida a través de un video que grabó desde el hospital a donde fue trasladada y en el que la atendieron. Dijo que el victimario es un alumno de Derecho de la misma institución de educación superior.



Este hombre la habría abusado sexualmente y, como si no fuera suficiente, la intimidó para que no dijera nada de lo que había ocurrido. “Después de que estaba un poquito mejor le dije: -Pídeme un Beat, yo me voy-. Él me apagó el celular y no me dejaba contestarle a mi mamá. Me amenazó y me dijo que si yo hacía o decía algo me iba peor. Yo no quiero que ustedes niñas pasen por lo mismo”, agregó.

DENUNCIA 🚨 Una de las estudiantes de la Universidad Gran Colombia fue víctima de violencia sexual por parte otro estudiante. La Universidad no ha tomado acciones y solo emitió un comunicado revictimizante. pic.twitter.com/qtNlz6SrVf — Nico Isaza (@nicoaneko) November 15, 2022

Valiente, la joven universitaria decidió que tenía que contar su caso para que otras mujeres no tengan que padecer lo mismo que ella y ponerlo en conocimiento de las autoridades. “Mi vida no va a ser igual no va a ser igual, pero por favor denuncien cuando les hagan esto. Yo ya lo hice”, concluyó su relato.

¿Qué dijo la universidad?

La universidad La Gran Colombia se pronunció. Aseguró que le brindaron asesoría tras lo ocurrido. “El caso fue atendido por medio de su señora madre y una hermana quienes fueron escuchadas por la oficina de permanencia, el servicio psicológico y el área jurídica, dependencias encargadas de atender y activar las rutas de acompañamiento para casos como el de violencia sexual. Esta atención fue prestada antes de las publicaciones realizadas a través de las redes sociales (sic)”, informaron en el comunicado.



Añadieron que les recomendaron poner en conocimiento de las autoridades competentes lo ocurrido para que se encarguen del caso. “La Institución sugirió presentar ante las autoridades competentes las quejas y denuncias formales para iniciar los procesos e investigaciones respectivas. El Alma Mater pone a disposición de todos sus integrantes, las dependencias y servicios en función de las rutas de apoyo psicosocial (sic)”, indicaron.



Finalmente recomendaron a los integrantes de la comunidad educativa que en estos graves casos de delitos en contra de la libertad, integridad y formación sexual acudan con la Secretaría de la Mujer, la Policía o la Fiscalía General de la Nación.



“La Universidad la Gran Colombia, promotora de los valores cristianos y la defensa de la dignidad humana y la convivencia social, invita a sus estudiantes, funcionarios y profesores a denunciar ante las autoridades competentes cualquier tipo de violencia, velando por el respeto al debido proceso y la legalidad en los trámites correspondientes ”, concluyeron el comunicado.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com