Investigan abuso sexual en contra de dos mujeres en parque Nacional

Según la denuncia de la víctimas, los tres jóvenes: dos mujeres y un hombre, se encontraban en el lugar de los hechos, el parque Nacional, cuando fueron abordados por varios hombres que procedieron en un comienzo a despojarlos de sus pertenencias.

Luego de este primer incidente las víctimas cuentan que fueron llevados por este mismo grupo de extraños hacía una parte boscosa, donde las dos jóvenes mujeres fueron abusadas sexualmente. "Unos tipos nos robaron, nos metieron para un monte y nos violaron, mientras mi novio veía".

Familiares de las víctimas les pidieron a las autoridades policiales actuar de manera inmediata en este caso para encontrar a los agresores sexuales.



La Policía Metropolitana de Bogotá no ha emitido una comunicación oficial al respecto pero le dijo a EL TIEMPO que hasta que no se emita un dictamen médico no se puede confirmar, ni desvirtuar si hubo o no abuso sexual.



El Instituto Nacional de Medicina Legal tampoco tiene información al respecto.

BOGOTÁ

*Si tiene más información escríbanos a carmal@eltiempo.com