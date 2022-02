Si no fuera por la tozudez de los hechos, diría que la seguidilla de denuncias por maltratos a estudiantes y padres en algunos colegios es una bien montada campaña de desprestigio contra el sector. Pero el profesor borracho que insultó a unos jóvenes, los niños que recogieron su merienda del piso y la negativa a una niña para que ingresara al colegio por no llevar los tenis blancos son hechos que, aunque rayan en lo absurdo, generan irritación. Y pese a que todos han tenido su dosis de explicación, la velocidad de las redes no da para que estas quepan allí.



(Además: Denuncian presunto caso de abuso sexual en colegio MaryMount de Bogotá).

Más grave aún es lo que se ha conocido recientemente: el abuso sexual contra menores en algunos establecimientos educativos. Aberrante lo denunciado en el colegio Colsubsidio, donde presuntamente una niña de ocho años fue abusada por un profesor. O en el prestigioso Marymount, donde varias jovencitas han relatado esta semana presuntos abusos de un maestro durante años. Y solo hasta ahora fue retirado del cargo, cuando el escándalo se hizo evidente.



Hace ocho días hablaba aquí de cómo los resultados de las pruebas Saber 11 no dejaban bien parada a la educación en el país. Y aunque Bogotá está por encima del promedio, sus guarismos siguen ‘rajando’ la calidad de la enseñanza. Por si este tema fuera poco, ahora resulta que tenemos que sumarle lo del abuso, lo que nos deja un panorama realmente incierto.



(Siga leyendo: Plantones en Colegio Colsubsidio por denuncia de presunto caso de abuso).



La escuela, el colegio es un lugar sagrado para nuestros niños, niñas y jóvenes. Allá los enviamos desde su más tierna edad hasta cuando salen convertidos en unos adolescentes con ganas de tragarse el mundo. Es, ciertamente, un segundo hogar, donde se tejen amistades, donde se afrontan problemas y se resuelven con la complicidad de los amigos y de los mismos profesores. ¿Quién no recuerda a su primera profesora o profesor? ¿Quién ha olvidado cómo era su salón, el corredor, el jardín, la cancha de fútbol?



Colsubsidio y Marymount son nombres de colegios importantes. Y los problemas denunciados allí no tienen por qué empañarlos. Los responsables son, claramente, los profesores señalados y las directivas, que por acción u omisión han dejado que esto pase. O peor aún, que a sabiendas de que venía sucediendo, no hayan tomado los correctivos del caso.

Ahora entiendo el escándalo mediático que esto ha provocado. ¿Pero qué me dicen de los 158 procesos disciplinarios abiertos contra profesores y personal administrativo de colegios oficiales de Bogotá por presuntos actos de violencia sexual? Lo denunció la Secretaria de Educación. Lo publicó este periódico en diciembre. La Fiscalía se comprometió a delegar a una fiscal para atender tales casos. Esto también merece el mismo despliegue que se les ha dado a dos colegios privados. Esto también merece la atención de la opinión pública, las autoridades, las asociaciones de padres, la asociación de maestros del Distrito. ¿Cómo puede ser que de esos 158 casos solo haya habido diez sentencias judiciales? ¿Y los demás? ¿Qué pasó con esos funcionarios? ¿Fueron desvinculados? ¿Siguen en los colegios? ¿Están en algún tipo de retiro espiritual? ¿O prófugos, como el profesor de danzas que abusó de varias menores?



(Le puede interesar: Pruebas Saber 11: preocupantes resultados de la educación en el país).



Camila Zuluaga abordó el tema en Blu radio esta semana. Y allí anotó que una de las falencias es que las instituciones educativas o no tienen o no aplican o no comunican los protocolos ni las rutas de atención para estos casos. La Secretaría de Educación, que ha recopilado esos 158 sucesos, dice que hay equipos interdisciplinarios para darles prioridad a hechos de violencia sexual, hacen charlas permanentes y han fortalecido equipos de abogados y psicólogos.



Es urgente que papás, mamás, niñas, niños y adolescentes los conozcan para que a la menor sospecha de un abuso o maltrato se prendan las alarmas y no sea demasiado tarde.



Quiero insistir en algo: el abuso sexual contra estudiantes no es un problema del colegio sino de quienes deben velar por que exista seguridad y atención. Y no importa si se trata de un colegio de élite o público, el daño que se causa es igual de grave.

ERNESTO CORTÉS FIERRO

EDITOR GENERAL DE EL TIEMPO

En Twitter: @ernestocortes28

Más de Voy y Vuelvo