Una joven denunció que fue víctima de abuso sexual en un bus del Servicio Integrado de Transporte Público (SITP) a través de su cuenta de Instagram.

Karen Pineda narró a través de la red social que todo ocurrió el 21 de noviembre entre la 1 y 2 de la tarde. Ella se transportaba en la ruta 129 e iba para el barrio Juan Rey. Estaba ubicada en la parte de atrás al lado de la ventana. “En ese momento el conductor deja subir a alguien por la puerta de atrás”.

Ese hombre decidió sentarse al lado de la joven a pesar de que había más puestos. “Se me hizo muy sospechoso. Luego puso las dos manos en la silla y me acorraló contra la ventana. Quedé en shock. Contra la ventana me dijo que por mi bien mejor no hiciera nada y me quede quieta”.



El extraño tocó todo su cuerpo por debajo de su chaqueta. “Tenía tanto miedo que ni siquiera pude hablar”. Por al menos 10 minutos la abusó. “Yo tenía un jean de rotos y me pasó su mano por debajo y con sus dedos me tocó”, expuso Pineda.

Desde el momento en el que el hombre se subió al SITP hasta el que se bajó, la mujer no pudo ver su rostro ante el miedo que sintió y por eso siente que no puede denunciar. “Nunca en la vida me había sentido tan asqueada y vulnerada”, afirmó Karen Pineda. “Olía horrible, olía a que estaba en condición de calle, a que no se bañaba como en dos meses”.

Qué dice el Distrito

La Secretaría de la Mujer manifestó que se contactó con Selene Circe —el nombre que usa la víctima en sus redes sociales— por el caso de violencia sexual que vivió en el transporte público. “Le ofrecimos todos los servicios de la Secretaría Distrital de la Mujer para acompañarla jurídica y psicológicamente y buscar justicia en su caso”, se lee en un tweet compartido por la entidad.

En el video publicado, se puede corroborar que enviaron un mensaje con la intención de ayudarla: “Nos gustaría contactarte para brindarte nuestros servicios desde la #LíneaPúrpura. ¿Nos podrías enviar tu nombre completo y número de teléfono por DM? Quedamos atentas!”.



TransMilenio emitió un comunicado de prensa en el que “lamenta profundamente y reitera su rechazo enfático a cualquier conducta que genere lesiones a la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres dentro o fuera del Sistema”. Asimismo, detalló que se puso en contacto con la víctima para activar las rutas de respuesta y atención interinstitucional.



“Al tiempo que se iniciaron las investigaciones internas a fin de recabar información para aportar a las autoridades competentes en el marco de la investigación y el esclarecimiento de lo sucedido”, puntualizó la entidad de transporte público y le recordó a la ciudadanía los canales de atención ante una situación de violencia o administración: la línea 123 y la línea púrpura (01-8000-112-137).



REDACCIÓN BOGOTÁ