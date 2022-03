La Secretaría de Educación anunció acciones para la protección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes ante a la seguidilla de casos de violencia sexual que se han denunciado durante las últimas semanas en instituciones educativas de la capital, entre ellos los reportados en los colegios Ciudadela Colsubsidio, Marymount y Venecia, y los 158 procesos disciplinarios contra docentes que reveló EL TIEMPO en diciembre de 2021.



La entidad, en rueda de prensa, rechazó cualquier acto de violencia contra los y las estudiantes y reiteró su compromiso para colaborar con la justicia. “Vamos a actuar con firmeza y aplicando todas las medidas disciplinarias y administrativas que la norma permite, en contra de los presuntos victimarios, así como las acciones de protección y prevención en favor de los y las estudiantes”, señalaron.



Según la secretaria de Educación, Edna Bonilla Sebá, como entidad no tienen competencia sobre los procesos penales que adelanta la Fiscalía en estos casos. No obstante, dada la problemática, activarán el convenio que tenían suscrito con el ente investigador para mejorar la colaboración entre las dos entidades, particularmente con el intercambio de información, para evitar demoras y dilaciones en los procesos penales, ello en garantía del derecho fundamental de justicia.



“Como secretaria, a través de diferentes comunicaciones, he manifestado al Fiscal General de la Nación nuestra disposición para seguir fortaleciendo el trabajo conjunto que contribuya a disminuir los tiempos de los procesos penales, de la misma forma como en la entidad estamos disminuyendo los tiempos de los procesos disciplinarios, respetando los derechos fundamentales de todos. Esperamos, sin embargo, mayor celeridad en los procesos y trabajo conjunto y articulado”, dijo la funcionaria.



De hecho, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, había anunciado que en la tarde de ayer sostendría una reunión con el fiscal Francisco Barbosa para definir acciones concretas para atender estos casos, sin embargo, dicho encuentro no se llevó a cabo.



“Queremos proponerle al Fiscal que creemos una unidad especializada fiscales y de investigadores de Medicina Legal solo para la atención de estos casos de abuso y violencia sexual contra niños, niñas o jóvenes en el sistema escolar”, dijo López ayer en rueda de prensa.



La mandataria señaló que el objetivo de esta propuesta es que los casos de violencia sexual en los colegios tengan la misma prioridad que los de homicidios y los feminicidios.



“Llevamos una propuesta muy concreta. Desde normas legales que creemos nos pueden ayudar a darle esa prioridad, hasta de una estimación presupuestal de qué implicaría y de cómo se podría operar. Además, cuántos fiscales serían, dónde podrían estar, qué apoyos adicionales podría dar Medicina Legal y la alcaldía. Está es una propuesta que ha estado trabajando nuestra Secretaría de Educación”, concluyó la alcaldesa.



Medidas adicionales

Al margen de estas iniciativas, el Distrito anunció la creación de un equipo interdisciplinario de trabajo para atender de manera prioritaria los casos de violencia sexual que se reportan en los centros educativos. Indicó, además, que se fortaleció el equipo de abogados y psicólogos de la oficina de Control Interno Disciplinario para darles mayor celeridad a los casos de abuso sexual.



“Desde 2021 se han realizado un ciclo de charlas sobre el cuidado y protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los colegios dirigido a rectores, rectoras coordinadores y orientadores. En el sector oficial, se vincularon 200 nuevos orientadores escolares para que los niños, niñas y jóvenes puedan denunciar”, señaló la secretaría de Educación.



Estas acciones buscan complementar el plan de trabajo creado por entidad durante el segundo semestre de 2020, para optimizar la atención de casos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ocurridos dentro de las instituciones educativas distritales.

Este plan fortalece los procesos disciplinarios, laborales y de acompañamiento psicosocial, además, prioriza la prevención, atención y sanción de estas agresiones.



De acuerdo con la entidad, con la implementación del Plan, se han logrado agilizar los tiempos procesales de cada caso, reduciendo los tiempos de las investigaciones y mejorando la respuesta de la entidad. “De esta manera, en 11 meses la cantidad de casos activos ha pasado de 211 en abril de 2021 a 154 en marzo de 2022; de estos, 47 son procesos abiertos en 2021”, señaló Bonilla.



Tras identificar que en 2020 no existía un registro integral consolidado de los procesos por violencia sexual, se implementó una herramienta de información para el reporte, gestión y seguimiento a los procesos. Con esta estrategia se logró tener una caracterización de los casos de violencia sexual contra menores en los que están involucrados servidores públicos de la entidad. Actualmente el Distrito está trabajando para generar una herramienta de información similar, pero más robusta.

Cómo se atienden estos casos

Cuando se conoce un caso, el equipo de la estrategia RIO-P se inicia la atención en el colegio y, de forma simultánea, el reporte del Sistema de Alertas es transmitido al equipo de gestión de casos de violencia sexual. Desde allí se activa la ruta integral de atención, que comprende en la SED lo disciplinario y administrativo, y externamente, reportes a ICBF y a la Fiscalía General.



Ante una denuncia, como medida cautelar de prevención y protección de los niños, niñas y jóvenes, la Secretaría aparta inmediatamente del trabajo en aula a los docentes implicados como presuntos agresores durante el tiempo que corresponda.

