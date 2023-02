En mayo del año 2022, *Karen, de 14 años, fue abusada por su tío. Cuando su mamá se percató de los hechos, luego de que su hija le contara todo lo sucedido, decidió poner la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. “Ellos recopilaron pruebas, entrevistaron al acosador y a sus parientes y pasaron el caso a una Comisaría de Familia, y de ahí, lo trasladaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)”, dijo Edilma Guaman, hermana de la mamá de la víctima, y quien cuenta con su autorización para hacer esta denuncia pública.

En este último establecimiento se estaba llevando el caso de esta denuncia, pero, finalmente, fue cerrado. “Simplemente le pusieron una caución que contemplaba que no se le podía acercar a la niña y que ella no podía acercarse a ningún miembro de esa familia”.



Luego de esta decisión la víctima tenía que asistir a unas citas psicológicas y lo estaba haciendo de una manera puntual con la profesional asignada. “Yo leí el historial. La experta decía que la niña se encontraba bien, que no era violenta, sino que su comportamiento era normal”.

La familia de la menor cuenta que, en diciembre de 2022, la paciente tenía agendada una nueva cita con la misma profesional. “Pero la psicóloga no se encontraba en la ciudad y la cancelaron. Cuando la volvieron a retomar ya habían cambiado al psicólogo. La vio otra persona, le hizo una entrevista de menos de diez minutos y junto con la Comisaría de Familia tomaron de decisión de retener a la niña”.



Lo que pasó después fue que se la llevaron a un centro de emergencia ubicado en el barrio La Española de la localidad de Engativá, supuestamente, durante 20 días, mientras se reunían unos documentos relacionados con citas de odontología, pediatría y medicina general. “Dijeron que si todo salía bien la niña sería regresada a su hogar. Eso fue hace más de un mes y no habían devuelto a la niña”.



La madre de la menor fue a la Comisaría de Familia y le dijeron que para que regresara con ella se necesitaba una cita psicológica de su padre y una de medicina general y que el 21 de febrero de 2023, en otra reunión, la regresaban si se cumplía con todos los requisitos.

La revictimización

Según la familia de la menor, el sábado, los niños del centro de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estaban viendo una película cuando uno de los profesores que trabajan en ese centro tocó abusivamente a *Karen en sus partes íntimas y trató de sobrepasarse sexualmente con ella. “Ese día, a eso de las seis de la tarde, llamaron a la mamá de la niña a decirle que se encontraba en el hospital de Engativá y que tenía que hacer presencia inmediata”.



Cuando la madre de familia arribó al lugar no encontró a nadie del ICBF. “Estaba sola con las enfermeras. Le tocó recibir semejante noticia y esperar a que le hicieran más exámenes a la niña. Nadie ha estado pendiente de ella ni le explicaron qué fue lo que pasó. Cómo es posible que un profesor del ICBF la abuse”.



La familia ya interpuso la denuncia respectiva y está a la espera de que se haga justicia en este caso.

¿Qué dijo el ICBF?

Frente al caso de presunta violencia sexual de una adolescente bajo protección, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) dijo que la Defensoría de Familia activó la ruta de orientaciones para la prevención y manejo de situaciones de riesgo de los niños, niñas y adolescentes en las modalidades y servicio de restablecimiento de derechos.



También solicitó al operador apartar de sus funciones al presunto victimario de manera inmediata y adelantó las denuncias penales ante los órganos judiciales.

Un equipo de supervisión adelanta las actuaciones administrativas necesarias. Así mismo, la Dirección Regional, con base en los elementos aportados, iniciará el respectivo proceso sancionatorio, sin perjuicio de las acciones penales por parte de la autoridad competente.



El ICBF condenó estos casos de violencia hacia los menores de edad y reiteró el llamado a denunciar los casos de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes a las líneas 01800 91 80 80 opción 4 y la línea 141, disponibles de lunes a domingo las 24 horas del día.



