Abucheos a López: ¿estrategia de la oposición o indignación ciudadana?

No paran las repercusiones por lo ocurrido la noche de este lunes en la calle 19 con carrera 4, sitio donde cayó gravemente herido Dilan Cruz el 21 de noviembre del 2019, y en el que se realizó un plantón para recordar al joven estudiante y exigir justicia, ya que un año después de los hechos no ha habido decisiones de fondo.

Aunque la visita de la alcaldesa no estaba programada a este lugar, la mandataria decidió ir a acompañar a la familia de Dilan, que horas antes había estado en el palacio Liévano. No obstante, algunos manifestantes la emprendieron en contra de ella.



Primero fueron gritos y abucheos que fueron subiendo de tono y que obligó a que López saliera custodiada por su esquema de seguridad y gestores de convivencia.



(En contexto: Con abucheos despidieron a Claudia López en el homenaje a Dilan Cruz)



Luego, la trataron de "asesina", entre otros calificativos, y rápidamente los videos de la escena se propagaron por redes sociales.



¿Pero quiénes estuvieron detrás de esto? Los participantes del plantón no esperaban que la mandataria fuera al lugar, y su reacción fue, al parecer, espontánea. Sin embargo, los mensajes que le enviaban tenían que ver con las protestas de septiembre pasado tras el asesinato del estudiante de derecho, Javier Ordoñez, ya que cuando ocurrió la muerte de Dilan ella no era la alcaldesa.



En entrevista con Blu Radio, la mandataria señaló este martes que la indignación que se tradujo en los abucheos es producto de que no hay claridad sobre el caso un años después de ocurrido, y que lo entiende.



“Quién dio la orden”, era una de las arengas de los manifestantes. Un día después, varios políticos han salido a hacer eco de este suceso. Uno de ellos fue Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá y senador, quien tras compartir en su cuenta de Twitter un video en el que llaman asesina a la mandataria, escribió que la gente protestaba por casos como el de Ordóñez.



Por su parte, el senador de la Alianza Verde, Iván Marulanda, salió en defensa de López e insinuó que hay intereses detrás de este tipo de hechos.



(Lea también: Marcha por Dilan Cruz recordó caos de noviembre del 2019)



“Mi solidaridad con @ClaudiaLopez. El hostigamiento y la situación en la que fue colocada la alcaldesa de Bogotá en el acto en memoria del joven Dilan, habla de la peligrosa vandalización de la política, instigada tal vez por extremos que dicen ser democráticos pero son violentos”, recalcó el parlamentario.

Carlos Fernando Galán, presidente del Concejo, y quien ha tenido algunos roces recientemente con la alcaldesa, también la respaldó. “Rechazo las agresiones a la alcaldesa. Esos ataques son inaceptables, más aún cuando ha sido ella quien ha levantado la voz contra la impunidad en los casos de abuso policial. Mi solidaridad @claudialopez”, escribió en su cuenta de Twitter.

Rechazo las agresiones a la alcaldesa. Esos ataques son inaceptables, más aún cuando ha sido ella quien ha levantado la voz contra la impunidad en los casos de abuso policial. Mi solidaridad @claudialopez https://t.co/mm420HLRGO — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 24, 2020

Estos hechos recuerdan abucheos como los que recibió Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá. Uno fue en enero del 2015 por parte de usuarios de TransMilenio inconformes, y otra en marzo de ese mismo año que vinieron de estudiantes de un colegio público.

También sufrió episodios similares el exalcalde, Enrique Peñalosa. Uno de los más recordados fue el que sufrió en medio de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz, en febrero del 2017.



Finalmente, Jorge Colmenares, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, calificó de lamentable la reacción de la gente en contra de la alcaldesa, pero aprovechó para enviarle una pulla.

“Este hecho deja lecciones para la alcaldesa que no logra conectarse con el ciudadano. Alcaldesa, figurando en medios, no se resuelven los problemas”, dijo el concejal.

Siga leyendo:

- Claudia López, entre las 100 mujeres influyentes del año, según la BBC.



- La historia no contada de Dilan Cruz.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotáET