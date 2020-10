Absuelven a Fredy Valencia del delito acceso carnal violento

Fredy Armando Valencia Vargas fue absuelto del delito de acceso carnal violento por parte del juez 30 penal del Distrito quien argumentó que las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación no son indicativas de que el acusado abusó de sus víctimas antes de asesinarlas en los cerros orientales de Bogotá.



Este será un fuerte golpe para los familiares de las víctimas y un llamado para que la Fiscalía aporte pruebas más contundentes sobre la comisión de este delito.

Esta es una de las historias más escabrosas de asesinos en serie conocidas en la capital y que fue conocida en noviembre de 2015. Valencia fue conocido como un hombre que se movía como una culebra en los cerros orientales. Construía cambuches y se rodeaba de perros. El último rancho de tablas y latas lo ubicó a escasos 30 metros de la Circunvalar con calle 21.



Llegaba hasta allá por un camino que siguieron con el tiempo decenas de habitantes de calle que, como él, buscaban un lugar para dormir. Era violento y siempre se le escuchaba vociferando. Lo que más llamaba la atención de quienes le temían, eran las visitas constantes, casi diarias, de jóvenes mujeres.

Nadie se había percatado de esa situación hasta que un perro callejero comenzó a escarbar la tierra cercana a su choza. Una pierna humana fue el comienzo de una historia de terror que terminó por evidenciar la muerte de varias mujeres en sus manos.



La Fiscalía acompañó el proceso y la primera labor fue entrevistar a los denunciantes. Había más víctimas enterradas y por eso pidió un permiso especial para llevar hasta la escena al sospechoso. Estando en el lugar, él mismo señaló la zona donde había enterrado a sus víctimas. Las labores se focalizaron en el punto indicado y después de retirar un metro de tierra, apareció el primer cuerpo. Eran huesos arropados por una fina tela color marrón.

Otra mañana desenterraron tres mujeres más. Este trágico episodio de la historia bogotana terminó con una sentencia de 36 años de prisión por los delitos de homicidio, desaparición, entre otros. Fredy Armando Valencia fue condenado por el Juez Segundo Penal del Circuito de Bogotá, por el asesinato de ocho mujeres en los cerros de la ciudad entre los años 2012 y 2014.



Pero esta historia no ha terminado. Este martes 13 de octubre a las 4 de la tarde se llevó a cabo una audiencia precedida por el juez 30 penal del Distrito en la que se expuso, en un primer momento, entre otros, los vacíos de la Fiscalía General de la Nación a la hora de probar si Fredy Armando Valencia Vargas además de asesinar de sus víctimas había abusado sexualmente de ellas.



Según el juez, pese a que hay pruebas periciales que indicarían que las víctimas también podrían haber sido abusadas como la posición fetal en que fueron encontrados sus cuerpos, la ausencia de ropa en algunas de ellas, ataduras así como algunos golpes contundentes descritos en las necropsias hubo algunas contradicciones cuando se afirmó que Valencia asesinaba a las víctimas cuando se negaban a sostener relaciones sexuales con él. Es decir, en algún momento del proceso se destacó que si las mataba cuando se negaban entonces no podría haberlas abusado. También se refirió a algunos errores que se cometieron en el debido proceso y que habrían vulnerado los derechos de Fredy Armando Valencia.





Finalmente dijo que a pesar de que según los testimonios de algunos expertos forenses, sí pudo haber acceso carnal violento por parte de Fredy Valencia por las presencia de cuerpos desnudos, ataduras, posiciones de indefensión y sexualizadas y mordazas evidentes todo esto no fue determinante para comprobar que existió el delito. Otro de los escollos en la investigación fue encontrar residuos biológicos por el estado de descomposición de algunos cuerpos.



Todos estos testimonios fueron considerados por el juez pero al final tuvo que absolver al Fredy Valencia del delito de acceso carnal violento debido a que las pruebas no son indicativas de que antes de asesinar a sus víctimas también las abusó.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com