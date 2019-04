¿Quiere estudiar? Abren convocatoria para que jóvenes accedan a becas

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, abrió oficialmente la convocatoria para que 9.000 jóvenes accedan a créditos-beca y puedan cursar su educación superior.



Gracias al portafolio ‘Bogotá Ciudad Educadora’, 17.113 jóvenes de estratos 1, 2, y 3 ya han ingresado a la educación superior entre 2016 y 2018.

Este año, la apuesta es beneficiar a 9.000 estudiantes con una inversión de 27.000 millones de pesos para ofrecer alternativas para el acceso y la permanencia en la educación superior.



“Hay programas especiales para jóvenes en condición de discapacidad, también para la población víctima, porque estamos convencidos de que la formación les va a dar la posibilidad de tener una nueva vida”, indicó el alcalde Peñalosa.

Este año se abrirán cinco líneas con las que cuenta el portafolio de créditos-beca. Las especificaciones de cada una de ellas pueden consultarse en la página web www.educacionbogota.edu.co



“Son 9 líneas y todas las condiciones de crédito están publicadas en la página web de la Secretaría. Este año aceleramos la apertura de las convocatorias para que ojalá antes de finalizar la mitad del año tengamos todos los recursos asignados y puedan comenzar sus estudios en el siguiente semestre”, afirmó la secretaria de Educación, Claudia Puentes.



En estos cuatro años, la inversión para este portafolio de créditos aumentó en un 91 %, pasando de 65.000 millones de pesos en el período 2012 - 2015 a 126.000 millones entre 2016 - 2019.



Estos créditos - beca son hasta 100 % condonables y, dependiendo de la línea, ofrecen hasta 11 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) para la matrícula y hasta 2 SMMLV para el sostenimiento.



A lo largo de esta Administración, los créditos-beca se han entregado en un 68 por ciento a los estratos 1 y 2.



Por su parte, las carreras profesionales más solicitadas han sido Administración de Empresas, Psicología, Ingeniería Industrial y Derecho.



La tecnología en gestión empresarial ha sido la más requerida, luego la de Contabilidad y Finanzas y la de Gestión Administrativa.



Respecto a las técnicas profesionales en las que más se han inscrito los jóvenes ha sido en la de Fotografía y Camarografía y luego la de Producción Gráfica.



Desde 2008 se pueden postular egresados de colegios oficiales y privados de la ciudad.

La inversión de este fondo para este año será de 17 mil millones de pesos con los que se busca beneficiar cerca de 230 estudiantes.

Casos para contar

David Guerrero vive en la localidad de Ciudad Bolívar, es egresado del colegio Rodrigo Lara Bonilla en el barrio Candelaria La Nueva, donde vive con su familia, y es uno de los más de 17.000 jóvenes que gracias a este portafolio han hecho realidad su sueño de entrar a la educación superior en los últimos tres años.



“Ya cuando estaba en 11 empecé a mirar qué iba a hacer, tenía la opción del Sena, pero quería ver otras alternativas. Y pues con este portafolio pude empezar a estudiar Ingeniería Química. Si no hubiera pasado a las becas de la Secretaría no hubiera podido ingresar a la universidad, porque no teníamos los recursos económicos”, destacó este joven.



David ya lleva un año estudiando la carrera que soñó y ahora se esfuerza día a día por aprovechar este gran beneficio y mantener su buen promedio para que este crédito - beca sea condonado.



“A mí me da mucho orgullo decir que nosotros hemos duplicado los recursos de becas para los estudiantes. Estamos entregando 126.000 millones en estos cuatro años, casi que duplicamos la inversión, queremos que nuestros jóvenes cumplan sus metas ya que la educación les va abrir todas las puertas para su futuro”, sostuvo el alcalde Enrique Peñalosa.



“Esto me parece súper porque las personas que no podemos acceder a la universidad tenemos este beneficio. Es bueno que la Alcaldía invierta en la educación porque esta es la llave para combatir la corrupción y la desigualdad no solo en la ciudad sino en el país”, destacó David.

*Con información de la Alcaldía de Bogotá