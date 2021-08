Abogado de Paúl Naranjo pedirá hoy su libertad por vencimiento de términos

El abogado de Paúl Naranjo, Jhon Cadena, solicitó una audiencia este jueves -26 de agosto- para pedir la libertad de su defendido por vencimiento de términos desde la presentación del escrito de acusación. Esta sería por causa imputable a la Fiscalía General de la Nación pues el ente sería el que habría aplazado audiencias en varias ocasiones.



(Además: Mamá de Ana María Castro: ‘Sería injusto si implicados quedan en libertad’)

Este joven está implicado en la muerte de la joven Ana María Castro el 5 de marzo de 2020 porque fue él quien además de departir con ella en varios bares de la calle 116 en el norte de Bogotá era el dueño y quien conducía la camioneta en la que se vio con vida, por última vez, a la víctima.



Cadena siempre ha sostenido que su principal tesis es que la muerte de la joven se dio en un accidente de tránsito, y para eso le pide a la Fiscalía que ubique las dos camionetas que pasaron por el lugar de los hechos el día que la joven murió.

Facebook Twitter Linkedin

Abogado de Paúl Naranjo. Foto: Carol Malaver

También teme que la Fiscalía busque declarar a Mateo Reyes interdicto, pues considera que él, al igual que los otros implicados, debe dar la versión de lo que realmente ocurrió ese día.



Por otro lado, ha explicado que el caso en mención no es una feminicidio agravado. “Es complicado para el ejercicio del derecho penal colombiano que las directivas de la Fiscalía cambien el Código Penal y el artículo 104 y sus complementarios. Esas directivas que da el señor fiscal, de que todos los homicidios violentos que sufren las mujeres deben catalogarse como feminicidio, no está bien. Entonces sobraría del Código Penal el artículo 104. Esa es mi consideración como penalista. Si ese artículo solo se aplica para los hombres, entonces estaríamos hablando de una fisura en la legislación penal colombiana. No es igual un hombre a una mujer. No habría igualdad ante la ley, como lo señala la Constitución. Esa directiva que obliga a los fiscales a imputar cargos como feminicidio agravado es lesiva para la legislación colombiana”.

Para el abogado hubo irregularidades en la imputación. “Yo creo que lo que pasó fue un accidente de tránsito, bien sea ocasionado por la camioneta negra que conducía mi defendido, Paul Naranjo, que también podemos estarla descartando porque es muy posible que otro vehículo que pasaba en ese momento por el sector haya impactado a Ana María Castro. Recordemos, después de que parte la camioneta negra pasan otros carros muy cerca del lugar de los hechos. Falta investigación, falta que se concreten los hechos reales. No creo que la Fiscalía tenga esa claridad meridiana de los hechos. Esa es mi apreciación de este caso. Confío en la inocencia de Paul Naranjo”.



Por su parte el abogado de Julián Ortegón, Gilberto Rondón, también pedirá la libertad para su defendido por la misma razón, si no lo logra hoy pedirá otra audiencia.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com