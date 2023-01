En la mañana de este martes, John Poulos, presunto asesino de Valentina Trespalacios, es presentado ante un juez de garantías para que se decida si debe o no ir a prisión por los delitos de feminicidio, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.



En ese momento la audiencia determinó que el nuevo abogado del presunto asesino es Juan Manuel Falla. Esto luego de que el abogado anterior renunciara en plena audiencia, al parecer, porque recibió diferentes amenazas.

Poulos, ha aceptado que Juan Manuel Falla, sea su abogado en los próximos días. Sin embargo se ha manifestado porque "intente contactarme con varios abogados pero no fue posible porque ninguno habla ingles y no fue asignado el interprete que la corte había autorizado".



"Nadie pensó en los problemas que esto me estaba acarreando en la vida personal", dijo Martín Riascos, el anterior abogado de Poulos. Sobre las amenazas manifestó que no es la primera vez que le ocurre.



Además, el defensor comentó que John Poulos también le había solicitado su renuncia y que no se trata de un mecanismo con el cual se quiera dilatar el proceso.

Cabe mencionar que Poulos fue atrapado la noche del 24 de enero en el aeropuerto internacional de Tocumen, en Panamá, de donde fue expulsado y recibido por las autoridades colombianas que viajaron hasta el país centroamericano para efectuar la orden de captura que pesaba sobre el señalado.



A Poulos se le acusa de haber estrangulado a Valentina Trespalacios, de haberla golpeado brutalmente luego de sostener relaciones sexuales y de empacarla en una maleta de viaje que dejó abandonada en un contenedor de basura, en el barrio Cámbulos, de la localidad de Fontibón.