En el hospital de Engativá permanece internado un menor de edad de 14 años, que según la versión de sus padres, fue abusado sexualmente por un hombre que ingresó al conjunto residencial donde habita la familia, pasó todos los filtros de seguridad y luego entró a la vivienda donde, presuntamente, accedió carnalmente al niño.



"Cuando llegamos a la casa lo encontré drogado, dopado, se iba a de lado y no reconocía a nadie. Él estaba muy mal", señaló el padre de la víctima; quien además afirmó que en el conjunto residencial donde ocurrieron los hechos denunciados no le dan una explicación de lo que pasó ni cómo el hombre logró entrar hasta su apartamento sin ser detenido o interrogado por el personal de seguridad. "No hay registro de nada, ni en la minuta ni en los controles de seguridad de la portería. Nadie me dice nada".



Los hechos denunciados se habrían presentado en la tarde del 19 de septiembre. Según la información del denunciante la casa donde aparentemente se cometió el aberrante abuso en contra del niño, se encontraba desordenada, la ropa estaba tirada en el suelo, como si se hubiera dado una situación de forcejeo, además, señala el padre que, la persona que ingresó también se llevó objetos personales y que se pudo establecer que había rastros de fluidos sexuales en algunas partes de la vivienda.



Hasta el momento, la familia del menor no ha podido hablar con el niño pues, según el padre, aún permanece dopado y en el Hospital de Engativá no le dan información sobre el avance del estado de salud de su familiar. Se espera que en las próximas horas tanto la Secretaría de Salud como las autoridades se pronuncien frente al caso y se pueda develar qué fue lo que realmente pasó la tarde de ayer en la vivienda al occidente de la capital.



REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE CITYTV