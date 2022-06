En la esquina de la calle 83A con carrera 116, en la localidad de Engativá, un pequeño orificio en un poste de luz aloja un panal de abejas que ya completa cerca de cuatro años en este espacio. A pocos metros, detrás de una barrera de arbustos, está ubicado un parque infantil donde, antes de que fuera rodeado con cintas amarillas, los niños del conjunto residencial Quintas de Santa Bárbara solían pasar sus tardes.



(Le recomendamos: Advierten riesgo de brote de enfermedad infecciosa en animales de la calle)

Llegaron y les prendieron fuego sin pensar en las consecuencias para todos los que habitamos el espacio. Por suerte sobrevivieron y el enjambre se recuperó al poco tiempo FACEBOOK

TWITTER

Aunque a la fecha no hay reportes de ataques o indicios de que la salud de las personas que a diario transitan por este lugar esté en riesgo, varios padres de familia y residentes del sector han optado por limitar la circulación de personas.



Pero esta situación no solo afecta a los residentes del conjunto residencial Quintas de Santa Bárbara y a los peatones, sino también a los especímenes que componen el panal y que son fundamentales para el equilibrio del ecosistema de la capital.



De hecho, Lina Mercado, residente del sector y activista por la naturaleza, le dijo a este diario que en varias ocasiones los insectos han sido atacados por manos humanas.

Esta ciudadana cuenta que en una ocasión un grupo de personas intentó matar a los insectos con un soplete. “Llegaron y les prendieron fuego sin pensar en las consecuencias para todos los que habitamos el espacio. Por suerte sobrevivieron y el enjambre se recuperó al poco tiempo”, dijo, , y agregó: “en semana santa también intentaron matarlas pero utilizando agua y después pisándolas”.



La preocupación de los ciudadanos se suma a la del Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal (IDPYBA), entidad que señaló que las abejas son una de las especies más amenazadas y, al mismo tiempo, de las más importantes para la estabilidad del ambiente. “Entre muchas razones por ser uno de los principales polinizadores para la supervivencia de los ecosistemas y la seguridad alimentaria”, explicó la entidad.



Justamente, la lucha por su supervivencia y la búsqueda de entornos más favorables para su labor sería una de las causas por las cuales empiezan a emigrar hacia las ciudades y ubicarse en estos lugares poco comunes.



De acuerdo con un estudio publicado en la Revista Colombiana de Entomología, denominado ‘Abejas silvestres (Hymenoptera: Apoidea) en ecosistemas urbanos: estudio en la ciudad de Bogotá y sus alrededores’ y con investigaciones de la Universidad Nacional, en Bogotá habitan 40 especies de abejas, las cuales pertenecen a 18 géneros y cinco familias.



“Según las investigaciones, puede deberse a espacios urbanos como corredores verdes, sitios de hábitats lejos de los agroquímicos que se utilizan en agricultura, líneas de energía y alimento; pues los entornos naturales del medio rural han dejado de ser tan atractivos para estos insectos debido a los pesticidas usados en los cultivos; además la presencia de polen en las ciudades durante todo el año hace de las ciudades un entorno más apetecible para estos insectos”, explicó el IDPYBA.



(Le puede interesar: Vacunas Bogotá: encuentre los puntos de atención contra la influenza)

Facebook Twitter Linkedin

El Instituto de Protección Animal trabaja en varios proyectos para el manejo de enjambres de abejas en el Distrito Capital. Foto: Archivo Particular

Casos que preocupan

Nos tocó correr con los perros, quitarles las abejas con las manos, a mí me picaron la cara, la cabeza, las piernas. Debido al invierno, el árbol se cayó y las abejas salieron a defender su hogar FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, pese a que solo en el 2 por ciento de los casos reportados a Bomberos Bogotá se produjeron ataques, hay personas que insisten en que tener los panales cerca de parques o aceras puede resultar peligroso.



Los enjambres de abejas suelen terminar en techos de viviendas, vehículos abandonados, postes de luz –de hormigón y metálicos– y árboles, de acuerdo con los reportes del Cuerpo Oficial de Bomberos. Datos de la entidad de 2020 también indican que por día se atienden entre 5 y 10 llamados de la ciudadanía alertando sobre enjambres.



“Solamente la especie Apis mellífera es aguijonada, o sea, tiene aguijón y es la que puede picar”, afirmó la investigadora de abejas de la Universidad Nacional Guiomar Nates.



Luis Carlos Márquez, residente del barrio Garcés Navas, dice que desde hace un año les ha solicitado a las autoridades ambientales de la ciudad que atiendan un enjambre que se estableció en un poste de luz metálico sobre la calle 80 con carrera 110. “En las noches ellas no aparecen, pero cuando hace sol se alborotan. Esta es una zona por donde todo el tiempo transitan niños porque hay colegios cerca y ha tocado usar humo para intentar sacarlas porque se están convirtiendo en un riesgo”, dijo.



Para Márquez, casos como el ocurrido esta semana en la localidad de Chapinero “son prueba de que las autoridades ambientales deben actuar lo antes posible”.

Este ciudadano se refiere al ataque que sufrieron 30 perros y dos cuidadores en la calle 95 con carrera 7.ª, el lunes 6 de enero, cuando un panal que se encontraba en un árbol cayó al piso por cuenta de las lluvias y los fuertes vientos.



Tres de los animales fallecieron en el lugar por cuenta de las picaduras de las abejas y Anderson Rodríguez y Johanna Pérez, quienes los paseaban, terminaron con varias picaduras.



“Nos tocó correr con los perros, quitarles las abejas con las manos, a mí me picaron la cara, la cabeza, las piernas. Debido al invierno, el árbol se cayó y las abejas salieron a defender su hogar”, le dijo Rodríguez a EL TIEMPO.



(No deje de leer: Alerta en varios municipios de Cundinamarca por nivel del río Bogotá)

Conservación

El Instituto de Protección Animal trabaja en varios proyectos para el manejo de enjambres de abejas en el Distrito Capital en articulación con los Bomberos con los que buscan sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar estos insectos.



“En articulación con el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Universidad Antonio Nariño se aúnan esfuerzos por medio de un convenio para garantizar la supervivencia y desarrollo de esta especie bajo la implementación de prácticas de bienestar animal y darles una segunda oportunidad, referido a enjambres atendidos por emergencias”, indicó la entidad.

​

Una de estas iniciativas es la Unidad Distrital de Atención de Enjambres, una clínica especializada a donde son trasladadas luego de que los Bomberos hacen una intervención. El propósito de dicho espacio es disminuir la presencia de enjambres en áreas urbanas, fundamentalmente de la Apis mellífera.



“El IDPYBA atiende las abejas y las pone en cuarentena, donde pasan por un proceso de rehabilitación que incluye un tratamiento nutricional, acondicionamiento y son consentidas”, explicó Mauricio Cano, líder del Equipo de Sinantrópicos de la Subdirección de Atención a la Fauna del Instituto de Protección Animal en la presentación de la estrategia.

Esto debe hacer cuando halle un enjambre

Debe reportar a través de la línea 123, o por medio de una PQR al IDPYBA, que posteriormente hará traslado al Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá. Los rescatistas son los primeros respondientes para atender emergencias relacionadas con la presencia de abejas o panales en el Distrito Capital.





CAMILO A. CASTILLO

REDACCIÓN BOGOTÁ