Parqueo en vía: Secretario de Movilidad responde dudas sobre cobro

El 2 de noviembre comenzará el sistema de cobro por parqueo en vía en Bogotá. Pero, con anticipación, la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad firmaron el decreto 379 de 2021, que pone las reglas de juego para este mecanismo.



Ante las preguntas que resultaron entre la ciudadanía a partir de la lectura del decreto, EL TIEMPO entrevistó al Secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán para elaborar un completo ABC sobre el parqueo en vía.



¿Qué significa cobro por parqueo en vía?

Según el Secretario, este "es un proyecto que nos ayuda a regular y controlar el espacio público. Después de pandemia vimos cómo las personas salieron con un cierto descuido por el comportamiento en el tráfico: hemos visto de manera reiterada la invasión del espacio público, los vehículos mal parqueados. Este proyecto, que se reglamenta a través de un acuerdo del concejo, nos da las normas y la tarifa para regular el parqueo en vía. AL no estar regulado y prohibido en todos los espacios, la gente busca cómo resolver; pero esto deriva en choques simples, más congestión, invasión de los andenes".



Comenzará el 2 de noviembre y se hará en asocio con la Terminal de Transporte de Bogotá.



Inicialmente, habrá dos semanas de pedagogía en las que se contará a la gente cómo funciona todo.

¿Cuánto costará?

El decreto establece que los rangos de tarifa por minuto a pagar por el conductor que haga uso de un cajón de estacionamiento en vía serán:



Motocicletas: Desde 43 hasta 154 pesos



Automóvil: Desde 61 hasta 221 pesos



Si usted tiene un carro eléctrico, podrá tener parqueo en vía gratis por una hora.



El Secretario anotó que también podrán parquear allí las bicicletas, pero no se les cobrará nada. Estas cajas pueden ser especialmente útiles para bicicletas de carga.



Vehículos más grandes pueden utilizar también el parqueo en vía. Sin embargo, podrían tener que pagar más si ocupan más espacio que el cajón estándar. En caso de que el cajón no esté demarcado, la norma establece que "el cobro estará asociado a la equivalencia en número de cajones que ocupa el vehículo, así:



Microbús o van: 1 cajón



Bus, buseta o camión de 2 ejes: 3 cajones



Camión de más de 2 ejes: 4 cajones"



En ese caso, el conductor debe pagar por el tiempo que ocupe cada uno de los cajones. Es decir, el valor sería mayor que el que paga una moto o un automóvil.



Según el decreto, el valor de la tarifa será definido por la Secretaría de Movilidad o por solicitud del operador "quien realizará una propuesta de las tarifas a cobrar a los usuarios respetando los rangos tarifarios definidos en el Acuerdo 695 de 2017, en el presente decreto y en las actualizaciones que realice la SDM. La SDM contará con cinco días para aprobar la tarifa propuestas por el operador".

¿Dónde va a operar el cobro por parqueo en vía?

Según el Secretario, el modelo empezará en un polígono entre la calle 76 y la calle 94 y entre la carrera 11 y la Autopista Norte. Es decir, en la localidad de Chapinero.



"Vamos a comenzar acá porque es una de las zonas con mayor demanda, que presenta mayor invasión a espacio público. Vamos a tener unas 1.000 celdas o cajones", indicó Estupiñán y explicó que, luego, mes a mes, se irán agregando 1.000 celdas adicionales. La primera ampliación será en la misma localidad de Chapinero, con otras 1.000 cajas.



El objetivo es que para finales de 2022 haya 13.000 cajones distribuidos en todo Bogotá.



Lo que establece el decreto es que las áreas de implementación del parqueo en vía serán los autorizados por la SDM. Es decir, no será en toda la ciudad, sino en los puntos donde el Distrito lo autorice:



"El Operador podrá proponer a la SDM las áreas de implementación del proyecto, basado en análisis técnicos complementarios de demanda, uso del suelo, oferta de estacionamiento fuera de vía, seguridad e invasión del espacio público por estacionamiento en lugares no permitidos. En todo caso, dichas áreas serán definidas por la SDM".

¿Cómo va a ser el método de pago?

Estupiñán indicó que, por ahora, se iniciará con dos métodos: con personal en vía y con una app.



Es decir, habrá pago en efectivo inicialmente y, durante 2022, habrá una transición gradual para que se utilice la app y el proceso se digitalice.



No se utilizarán parquímetros. "Vimos que hoy en día no es necesario; vimos que era un gasto innecesario y en otras ciudades está funcionando sin eso", dijo el Secretario.

¿Se hacen cargo si me roban o me dañan mi carro?

"No. La Terminal de Transportes no se hace cargo por ese tipo de daños o de robos, al igual que no se hacen cargo en los parqueaderos privados. Yo creo que todos hemos leído ese papelito que nos dice que no se hacen responsables. Aquí estamos invitando a la ciudadanía a hacer parte de un proyecto que nos ayuda a regular el espacio público y a recoger un dinero para subsidiar las tarifas de los usuarios de transporte público", respondió Estupiñán y agregó "en ninguna ciudad del mundo cuando usted parquea en vía le responde. Una cosa es tener un parqueadero, otra cosa en un parqueo en vía con 13.000 cupos en toda la ciudad. Pero es parte de los beneficios que se obtienen. Yo puedo dar vueltas e ir a un parqueadero privado o tener la posibilidad de tener acceso más cercano al sitio a donde voy".

¿Qué se hará con el dinero recaudado?

El decreto establece que "los recursos que se obtengan del proyecto de estacionamiento en vía pública serán destinados para los siguientes conceptos:



a) la gestión y los costos de prestación del servicio;



b) la plataforma y medios tecnológicos;



c) el mantenimiento de la infraestructura vial y espacio público; y



d) la implementación de las zonas de estacionamiento.



Así mismo, los excedentes generados de la operación serán destinados al Sitp".



"Esperamos en los próximos 10 años, les digo 10 años porque así se contabiliza el marco de mediano plazo, esperamos recoger 250 mil millones de pesos por este proyecto", precisó Estupiñán.

¿En qué horario va a funcionar?

El cobro por parqueo en vía funcionará en horarios específicos.



Hace la claridad de que "los usuarios podrán estacionar en los segmentos viales habilitados por la SDM fuera de los horarios de operación, caso en el cual no habrá lugar al cobro de tarifa; sin embargo, el cobro de la tarifa se hará efectivo si el usuario permanece en el segmento vial habilitado una vez comience el horario de operación".



"La idea es que vayamos viendo los horarios en que más demanda hay", dijo Estupiñán.

¿Me pueden poner un cepo si no pago?

"Vamos a empezar con cepos también, vamos a recuperar ese marco regulatorio y van a ser operados por la Terminal de Transporte. Estamos dedicando personal para eso, tanto desde nuestro convenio con la Secretaría de Tránsito como con agentes civiles. La idea no es que a los dos minutos de haber parqueado venga el cepo o la grúa. La idea es tener un proceso gradual de concientización, de que tenemos que aprender a cuidar el espacio público", respondió el Secretario.

¿Qué pasará con las personas que hoy trabajan cuidando carros de manera informal?

"Estamos involucrándolos dentro del proyecto. No necesariamente haciendo la misma función, sino apoyando labores de procesamiento de datos, volanteo, comunicaciones. Esa labor de gestión social es fundamental", respondió el Secretario.

¿El parqueo en vía quitará carriles vehiculares?

"Uno de los factores de decisión es ver dónde hay bahías, donde hay espacios y mayor posibilidad de tener implementación del proyecto sin necesidad de tener afectaciones al tráfico. Hoy la gente parquea en los dos costados de las vías... es una de las cosas que queremos ver. ¿Esta vía tiene suficiente espacio?, ¿no tiene tanto tráfico? Organicemos los cajones a un costado", respondió el Secretario.



Es decir, en principio, el plan 'A' no es tomar carriles; pero, si las condiciones de la vía dan, puede completarse la posibilidad. El decreto, de hecho, autoriza que se creen, modifiquen o supriman segmentos viales con estacionamiento en vía autorizado.



Sin embargo, esto puede cambiar si en ese segmento hay ciclorrutas, peatonalizaciones temporales, zonas de cargue y descargue, cicloparqueaderos, sistemas de bicicletas o de micromovilidad

