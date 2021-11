Plan Navidad en Bogotá: rumba hasta las 5 y 6.500 policías en las calles

Bogotá prendió motores para vivir las fiestas de diciembre. Este viernes, en una rueda de prensa, la Alcaldía Mayor de Bogotá anunció los detalles del Plan Navidad, con el que se promoverá la reactivación económica en esta importante época comercial, se reforzará la seguridad y se ampliará la oferta de puestos de vacunación.



El Plan comienza con un regalo para los ciudadanos y el sector entretenimiento: viene un decreto que autorizará extender la rumba hasta las 5 a. m. Al cierre de esta edición no se había firmado y, por tanto, aún no se podía confirmar que las discotecas podían abrir hasta esa hora y en qué zonas se habilitaría el horario extendido. Sin embargo, la alcaldesa, Claudia López, ya calificó la medida como un empujón a la economía.



Esta autorización se suma al programa Bogotá 24 Horas, que, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, ha habilitado ferias comerciales y distintas intervenciones en el espacio público para incentivar las compras y el movimiento en la ciudad en horarios no convencionales. Este sábado, por ejemplo, se lanzará la feria comercial de Chapinero, a la que se vincularán 60 emprendimientos de oferta cultural y gastronómica.



De otro lado, hoy se realizará el encendido oficial del alumbrado de Navidad en Bogotá. La cita será a las 5:30 p. m. en el lago del parque Timiza, en el sur de la capital.



“Tendremos una jornada navideña muy bella. Ya contaremos más detalles de barrios, actividades culturales e iluminación”, manifestó la alcaldesa ayer durante el lanzamiento del Plan Navidad. Sin embargo, sí adelantó un detalle: por el momento no habrá feria comercial decembrina en el parque Nacional, pues la prioridad es resolver la situación del campamento emberá que se ubica allí desde octubre.

Iluminación navideña en Bogotá Foto: Archivo particular

Vacunación en Navidad

Esta reactivación estará acompañada con refuerzos en el plan de vacunación contra el covid-19. A partir de este fin de semana, la Secretaría de Salud habilitará tres nuevos puntos masivos de vacunación (en el Terminal del Sur y los centros comerciales Hayuelos y Nuestro Bogotá) y un nuevo modelo de carpas y puntos móviles y nocturnos de vacunación en las zonas de rumba (ver mapa).

Este sábado, las carpas se ubicarán en el parque León de Greiff (en la zona T) y en Galerías, y los puestos móviles circularán, por ahora, de 6 a 10 p. m., en los alrededores de la calle 116 con carrera 19 y en Modelia. Dependiendo de los resultados, se ajustará este modelo de vacunación en horarios no convencionales e, incluso, se contemplará abrir nuevos puntos.



“Nuestra meta a final de año es tener al 90 por ciento de la población de la ciudad vacunada. Queremos hacer un llamado a las personas entre 30 y 48 años, saquen tiempo para vacunarse”, aseguró la mandataria.

Así son los puntos móviles de vacunación. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO



La estrategia, además, busca aumentar la oferta de puestos para que los ciudadanos puedan cumplir con el mandato del Ministerio de Salud: para el 1 .º de diciembre será obligatorio presentar el carné de vacunación con esquema completo para ingresar a establecimientos del sector entretenimiento.



Este viernessin embargo, los ciudadanos se preguntaban qué pasará con quienes están pendientes de la segunda dosis de Pfizer, pues, las dosis de habían agotado. Afortunadamente. en las últimas horas, la Secretaría de Salud recibió un lote de 100.620 dosis de Pfizer que serán destinadas exclusivamente para gestantes y aplicación de segundas dosis. Estarán disponibles en los más de 30 puntos de vacunación de Bogotá.

Si usted necesita aplicarse el refuerzo, y tenía esquema Pfizer, puede combinar con Moderna y AstraZeneca.

Seguridad



El Plan de Navidad, además, tiene un componente de seguridad y vigilancia para garantizar una reactivación decembrina tranquila.



“Vamos a tener 6.500 hombres de refuerzo en todas las actividades diferentes al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Y vienen unos mandos institucionales, vienen 20 tenientes coroneles que van a estar al mando de esas unidades”, detalló durante el evento el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Eliécer Camacho. Estos 6.500 agentes ejecutarán 4.174 actividades (es decir, unas 84 cada día) de operativos, patrullaje, vigilancia, inspecciones y controles en Bogotá.



Y, a partir del 7 diciembre, llegarán 1.000 uniformados para apoyar el Plan Navidad y el patrullaje de 201 barrios priorizados por variables de incidencia de homicidios y hurtos.

Además de la prevención de delitos de alto impacto, las autoridades estarán haciendo operativos contra la comercialización de licor adulterado, la venta de pólvora a los ciudadanos que no tengan los permisos requeridos y la explotación sexual y comercial de menores. Estos controles se reforzarán los días 7, 24, 25 y 31 de diciembre y el 1.º de enero.



“Queremos tener una Navidad tranquila, feliz, con la esperanza de haber recuperado económicamente a Bogotá, una recuperación del empleo, más seguridad y más tranquilidad en las calles”, afirmó la alcaldesa.

Habrá ciclovía nocturna

El IDRD confirmó que este 9 de diciembre habrá ciclovía nocturna en Bogotá. Se habilitarán 97,3 kilómetros de la ciclovía dominical para que los ciudadanos salgan a rodar desde las 6 p. m. hasta la medianoche. Habrá, además, actividades recreativas en algunos puntos.



El Distrito recomienda llevar luces, reflectivos y casco. Y, para garantizar la seguridad ciudadana, habrá apoyo de las autoridades y de los guardianes de la ciclovía, a quienes se les podrá notificar de actividades sospechosas.

