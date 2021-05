ABC de medidas en Bogotá: ¿en qué quedó la ciudad?

Esta semana habrá cambio de reglas para el manejo del tercer pico de covid-19 en Bogotá. La Alcaldía de Bogotá confirmó que retira las medidas de cuarentena 4 x 3 y de pico y cédula, pero que mantendrá otras.



A continuación, le contamos, punto a punto, cómo quedan las restricciones para la capital.

No habrá cuarentena este fin de semana

Se levantó el modelo 4 x 3. Así las cosas, los días 7,8 y 9 de mayo no habrá restricción a la movilidad ni al comercio.



Sin embargó, se mantiene suspendida la Ciclovía Dominical.

No habrá más pico y cédula

Desde este martes 4 de mayo, no habrá pico y cédula para el ingreso a establecimiento comerciales y trámites.

¿Y el Día de la Madre?

La celebración comercial del Día de la Madre se aplaza para finales de mes. La orden de la Alcaldía a los establecimientos y restaurantes es no promover espacios de celebración comercial.



Además, a los ciudadanos se les recomienda no hacer reuniones con personas con las que no convivan y evitar las reuniones en lugares cerrados y poco ventilados.

Sí habrá toque de queda nocturno

Se mantiene vigente la medida de toque de queda nocturno. Entre 8 p.m. y 4 .am., todos los días, habrá restricción a la movilidad (con las excepciones ya establecidas).



Para cumplir el toque de queda nocturno, se pide que los establecimientos de comercio esencial y no esencial cierren a las 7 p.m.



Recuerde que habrá toque de queda nocturno incluso ese fin de semana.

¿Hay ley seca?

Sí. Está prohibida la venta y consumo de licor en lugares públicos las 24 horas del días.



Solo se podrá adquirir licor a domicilio.

¿Los niños ya pueden volver a clases presenciales?

No. Por ahora, se mantiene suspendida la alternancia no solo en jardines y colegios, sino en universidades públicas y privadas.

¿Hay pico y placa?

Sí. El pico y placa funciona normalmente.

