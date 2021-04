ABC de las propuestas de medidas en Bogotá para enfrentar tercer pico

La Alcaldía de Bogotá anunció las propuestas que llevará ante el presidente Iván Duque para enfrentar el tercer pico, dentro de las cuales está el funcionamiento de la ciudad bajo un esquema cuatro días de trabajo y estudio y tres de confinamiento general.



Vale aclarar que estas propuestas solo serán válidas una vez el presidente dé el aval para aplicarlas y una vez estas se emitan a través de un decreto.



Ahora, aunque la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos (UCI) está por debajo del 70 por ciento, al Distrito le preocupa la velocidad de transmisión en algunas localidades como Usaquén y Suba. Conozca en detalle las nuevas medidas:

(Le puede interesar: Pico y cédula y cuarentena general, medidas en Bogotá por tercer pico)

Cuatro días de trabajo y tres de confinamiento general

La ciudad funcionaría bajo el esquema cuatro días de trabajo y estudio con todas las medidas de bioseguridad y tres de confinamiento. La cuarentena general iniciaría desde este jueves 8 de abril desde las 10 p.m. hasta las 4 a.m. del lunes 12 de abril. Este mismo esquema funcionaría en los mismo horarios desde el jueves 15 de abril hasta el lunes 19 de abril.



Aunque estas medidas estarían vigentes hasta el 19 de abril, la Alcaldía volvería a hacer un comité epidemiológico nacional el próximo lunes 12 para hacerle seguimiento a la ocupación de camas UCI y la velocidad de transmisión.

Pico y cédula

El Distrito se acogería a la medida de pico y cédula propuesta por el Gobierno Nacional. De esta manera, la medida entraría en funcionamiento desde este martes 6 de abril para el ingreso a establecimientos comerciales, exceptuando hoteles y restaurantes.

Las medidas ya adoptadas

Mientras el Gobierno Nacional da 'luz verde' para las medidas propuestas por Bogotá, el Distrito, desde su competencia, ya emitió otras tres disposiciones para afrontar la recién decretada alerta naranja por el aumento de casos de covid-19.

Maximizar la capacidad UCI

La Alcaldía convocó a todas las EPS para maximizar la capacidad de camas UCI.

Reagendamiento de procedimientos no urgentes

Quedan suspendidos todos los procedimientos de mediana y alta complejidad no covid que estaban programados y que no son urgentes. Ahora estos deben ser reprogramados. La medida busca evitar el crecimiento alto de solicitudes de UCI no covid y que no se limite la capacidad hospitalaria.

(Para seguir leyendo: Cundinamarca lanza alerta por falta de vacunas en el departamento)

Aumentar pruebas covid-19

Bogotá activará todos los equipos de salud para hacer más pruebas de detección covid-19. Esto con el fin de fortalecer el rastreo de casos positivos.



"Bogotá está en capacidad de hacer entre hasta 20 mil pruebas diarias, con resultados en 48 horas", aseguró el Distrito.

BOGOTÁ