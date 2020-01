Lo que usted necesita saber sobre el permiso especial de Pico y Placa

Según información de la Secretaría de Movilidad, estos son los detalles del 'Permiso Especial para Pico y Placa Solidario' que funcionará en Bogotá y que usted debería saber.

¿Cuánto hay que pagar para ser beneficiario?

​

Las personas interesadas en acogerse al permiso especial deberán realizar un pago de $2´066.200 (dos millones sesenta mil doscientos pesos), para poder circular durante los días y horarios de Pico y Placa libremente.



¿Cuánto tiempo durará?

​

El permiso será otorgado durante un periodo de seis meses.



¿Desde cuándo empieza funcionar?

​

A partir del 13 de abril, se empezará otorgar, a través de una plataforma única.



¿Qué vehículos pueden obtener el permiso?

​

El permiso especial de circulación aplica para vehículos particulares, en todo el perímetro urbano de Bogotá y se hará efectivo durante los horarios en los que funciona actualmente la restricción de pico y placa, es decir, de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m.



¿Cómo se puede acceder?

​

Los ciudadanos interesados deberán diligenciar la información de identificación de la persona jurídica o natural, así como la información del vehículo, y aceptar las condiciones de uso, en un formulario que estará disponible en la página web de la Secretaría Distrital de Movilidad https://www.movilidadbogota.gov.co/web/.



¿Cuáles son los requisitos para acceder?

​

Podrán solicitar el permiso especial los vehículos que:

- Tengan vigente el SOAT y la revisión técnico-mecánica y no registren multas en el sistema.

- Cuyos propietarios no registren multas en el sistema.

- Realicen el pago durante los términos y condiciones indicados en la solicitud.



¿Cuáles vehículos podrán inscribirse?

​

El permiso estará disponible para los vehículos automóviles y camionetas de servicio particular (placa amarilla) que estén matriculados dentro y fuera de Bogotá, y que les aplique la medida de restricción conocida como Pico y Placa.



¿Cuáles vehículos NO podrán inscribirse para beneficiarse de este?

​

- Los vehículos de servicio especial (placa blanca).

- Los vehículos de carga.

- Los vehículos de transporte público.



¿Cómo se hará el control para saber qué vehículos cuentan con este permiso?

​

La base de datos de vehículos exceptuados estará disponible mediante:



- Cámaras de Detección Electrónica de Infracciones.

- Controles en vía realizados por los Agentes de Policía de Tránsito.

- Autoridades dispuestas en el Centro de Gestión de Tránsito, de la Secretaría Distrital de Movilidad..



¿Cómo se implementará la labor social?

​

El componente de compensación social , se implementará mediante actividades orientadas por las entidades del Distrito y que contribuyan al bienestar social de los habitantes de la ciudad. Dichas actividades se podrán realizar durante el transcurso del permiso y serán prerrequisito para la renovación.



¿Cómo se implementará la sensibilización?

​

La sensibilización se realizará de forma virtual, deberá desarrollarla el propietario del vehículo como solicitante del permiso, tendrá una duración máxima de 20 minutos y se podrá acceder mediante la plataforma tecnológica que dispondrá la SDM. Así mismo, se podrá realizar durante el transcurso del permiso y será prerrequisito de renovación.

BOGOTÁ

@BogotaET

Cuéntenos ¿Qué otra duda tiene sobre la medida?

Escríbanos a pauola@eltiempo.com si tiene otras dudas sobre la medida