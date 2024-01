Enero: el mes más crítico de abandono de mascotas en basureros y estaciones de TM

Los festivos de enero son una de las fechas predilectas por los bogotanos para salir de viaje y disfrutar en familia de las primeras semanas del nuevo año; sin embargo, la suerte no es la misma para las mascotas de la ciudad, pues este es uno de los meses en los que más se reportan casos de abandono animal.

Entre diciembre y enero, cientos de familias salen de Bogotá para disfrutar de sus vacaciones. Las calles de la ciudad quedan vacías, pero las cercanías de los terminales suelen llenarse de nuevos visitantes. Alrededor de estos centros de transporte quedan deambulando gatos y perros indefensos, quienes, en medio del ruido citadino, buscan con desolación a aquellos familiares que los dejaron a su suerte.



“Para estas fechas de viajes, que van desde finales de diciembre hasta mediados de enero, es muy común encontrarse con perritos abandonados por estas zonas, pues normalmente sus dueños los dejan tirados en los alrededores del terminal y ellos empiezan a deambular por el sector como pidiendo ayuda”, contó Jorge Blanco, un habitante de Ciudad Salitre que vive a pocas cuadras del terminal.

Aunque son muchas las campañas que realizan las entidades del Distrito para prevenir estos casos, lo cierto es que esta problemática va en aumento. Según datos del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), para 2023 se hicieron 11.860 reportes por presunto abandono en Bogotá, lo que representa un aumento del 26 por ciento con respecto al año inmediatamente anterior.



Con base en las cifras de la misma entidad, los meses con mayor número de llamadas que notifican casos de abandono en la capital son enero, agosto y diciembre. En tan solo estos 93 días se reporta alrededor del 52,3 del total de los casos del año. Estas fechas coinciden con las temporadas de viajes, en donde los bogotanos suelen movilizarse hacia otras partes del país.



“Las fechas de viaje son de gran alerta para nosotros. Muchas empresas de transporte prohíben el viaje con mascotas o exigen guacales para transportarlos, por lo que algunos dueños irresponsables, que prefieren no perder su viaje y ahorrarse el gasto adicional, ven muy fácil dejar al animal encerrado en casa o incluso amarrado en lugares públicos”, dijo Natalia Parra, subdirectora de Cultura Ciudadana del Idpyba.

Para la experta, en diciembre y enero no solo aumenta el número de abandonos, sino que también son meses en donde las personas suelen regalar más mascotas sin tener en cuenta las responsabilidades que involucran estos seres vivos. “Mucha gente compra mascotas por Navidad, y a los seis meses se deshace de ellas porque el animal crece y ellos descubren que estos compañeros no son simples regalos, son seres vivos que tienen necesidades y que involucran un verdadero compromiso, lo que explica el pico de abandonos que se presenta a mitad de año”, añadió Parra.



Para Yamile Gómez, rescatista y fundadora del hogar de paso ‘Lupita’, esta problemática de abandono y de maltrato no discrimina razas ni especies, pues se limita a concebir a estos seres vivos como objetos que pueden ser regalados y desechados. “Las mascotas no son regalos. No son simples objetos que me obsequia mi pareja y del que puedo deshacerme cuando la relación termine”, señaló Gómez.

Según la rescatista, estas fechas no solo son un pico de abandono de mascotas, sino que también son temporadas en donde muy pocas personas adoptan, bien sea porque prefieren comprar animales de raza o porque se encuentran fuera de la ciudad.

Además, el abandono de mascotas también expone a que muchos animales de raza, que fueron dejados a su suerte, resulten siendo capturados y sobreexplotados por personas inescrupulosas que obtienen beneficios económicos de la reproducción y venta de estos seres indefensos.



Los lugares en donde más se reportan estos casos son las terminales de transporte, las estaciones de TransMilenio o el relleno sanitario Doña Juana. Gracias a esta ‘cultura’ del abandono, que persiste tras varias generaciones, en Bogotá hay más de 66.000 animales de calle o semidomiciliados que día a día se exponen a riesgos como ser envenenados, atropellados o maltratados.



Debido a la magnitud de este fenómeno, las autoridades ya han dispuesto de sanciones judiciales en defensa de los derechos de estos animales. Según el artículo 6 de la Ley 84 de 1989, se cataloga como maltrato el dejar expósito o abandonado a un animal doméstico, más especialmente a aquellos en estado de vejez, enfermedad o incapacidad de procurarse la subsistencia.



Grabar casos de abandono y reportarlos a la línea de emergencias 123 puede ser un acto clave para hacer efectivas estas normativas en defensa de los animales, que pueden conllevar al cobro de millonarias multas e incluso a penas de carácter judicial.

Al igual que Yamile, el Idpyba hace constantes jornadas de adopción en varias localidades de la ciudad. A través de estas campañas, que pueden ser consultadas a través de sus redes sociales, se pretende que cientos de animales que son rescatados y rehabilitados por la entidad encuentren una nueva familia.

