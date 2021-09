A su suerte, así suelen quedar las víctimas de asaltos

La niña de 15 años que recibió un disparo en medio de un atraco el 19 de agosto del 2020, y cuya historia es relatada en esta edición de EL TIEMPO, durante este año de dificultades no ha contado con ningún tipo de ayuda o acompañamiento de alguna entidad distrital o nacional. La familia ha estado sola, un hospital privado es la única mano solidaria que los ha apoyado.



Como esta, son miles las historias que se repiten en la ciudad, y no parece haber una salida a corto plazo. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia adoptó el plan de redes CUIDAdanas: una estrategia de cohesión y participación social para la convivencia, que permite mejorar la comunicación entre vecinos y gremios con las autoridades.



"Todas las localidades de Bogotá cuentan con dos promotores disponibles las 24 horas para atender los requerimientos de la ciudadanía sobre el acceso a servicios de la Alcaldía Mayor, contacto con Policía y acompañamiento en casos de delitos en los que la víctima solicite acompañamiento", explicó el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto.



Además de esto, a través de cualquier dispositivo con acceso a internet, se puede interponer en tiempo real una denuncia ante la Fiscalía, en la aplicación A Denunciar. Allí se consignan la mayor cantidad de datos de los hechos para tratar de dar con los victimarios.



Sin embargo, en ocasiones, las personas que han sufrido un evento de violencia por un robo quieren más que la captura de los responsables. Esperan superar ese episodio y a veces son necesarios los acompañamientos en salud si hubo una secuela física, o psicológicos si la víctima adquirió algún miedo por su experiencia.



En la Secretaría de la Mujer dijeron que no cuentan con una ruta exclusiva para atender a quienes han sufrido un atraco, pero sí con los servicios que se requieran en materia de atención u orientación psicosocial. La Personería Distrital tampoco, aunque recibe a cualquier ciudadano que sienta vulnerados sus derechos.



De acuerdo con Johan Avendaño, experto en seguridad ciudadana, el acompañamiento en términos reales no es significativo por parte de las autoridades y muchas veces lo único que puede hacer la víctima es consultar por internet cómo avanza su caso.

“A no ser que sea un hecho que los medios de comunicación cubran, es posible que no tengan algún acompañamiento o que reciban un beneficio económico. Así como a veces no da respuesta oficial ni la Policía, tampoco hay mecanismos para hacer acompañamiento a las víctimas”, explicó el experto.



Deicy Sandoval, esposa de Óscar Rodríguez, un ciclista asesinado en agosto de 2020 en medio del robo de su bicicleta, es otra de las víctimas que aseguran no haber tenido mayor apoyo.



“Ya ha pasado un año y no ha habido muchas audiencias. Siempre las aplazan, pasa algo o ponen la excusa de la pandemia”, le aseguró Deicy a este diario, y agregó que no había recibido mayor respaldo. Aunque tiene un abogado para las niñas desde la Defensoría del Pueblo y otro para ella, desde la Fiscalía, no ha tenido un seguimiento constante.



Por otro lado, el aspecto económico también golpeó a la familia. Antes del atraco, Óscar trabajaba como independiente; luego, Deicy tuvo que tomar las riendas del negocio y arreglárselas para sostener a tres hijas menores de edad. Aunque reconoce que tiene la fortuna de contar con un trabajo, explica que velar sola por las finanzas de un hogar, sin otro apoyo, es difícil.

La ruta de acompañamiento:

1. Ingreso del reporte del incidente por los canales de la red CUIDAdana.

2. Búsqueda o rastreo del caso y víctima.

3. Contacto con la Víctima.

4. Orientación para los casos de hurto, delitos informáticos, extorsión, estafa y falsedad en documentos para denuncia virtual.

5. Para casos de amenazas, delito sexual, violencia intrafamiliar, abigeato, fleteo y suplantación, se orienta sobre el lugar más cercano y la documentación que debe tener para interponer la denuncia.

6. Para el caso de los hurtos a comercio y propiedad horizontal, los promotores de la Secretaría de seguridad, acompañan con el Sello CUIDAdano, un proceso que busca mejorar las condiciones de los locales o conjuntos para prevenir nuevos hurtos.

