Un nuevo hecho de inseguridad se vivió en la tarde de hoy en el norte de Bogotá. Las autoridades informaron de un nuevo caso de fleteo en el que dos delincuentes a bordo de una motocicleta pretendían hurtar a otro hombre de 54 años de edad que había retirado la suma de 20 millones de pesos en una entidad financiera del sector. En los hechos, al menos tres vehículos salieron impactados por el tiroteo desatado por los delincuentes.



(Le puede interesar: Queda registrado momento en el que hombre roba a mujer y la arroja al suelo)

De acuerdo con una de las mujeres que presencio los hechos, todo se habría desatado una vez uno de los guardas de seguridad del sector se percató del robo y arremetió contra los delincuentes quienes reaccionaron disparando un arma. " Al señor le robaron 40 millones de pesos y los ladrones para poderse escapar prendieron fuego contra todos los carros que estaban ahí paqueados. Uno de esos carros tenia a una niña de 17 años adentro, sola, y entró en shock porque una de las balas entró en su carro", contó.



Según el reporte de la misma mujer, mientras los delincuentes huían le dispararon en repetidas ocasiones a los otros carros. "A un carro que estaba detrás del carro de la niña le dieron entre tres y cuatro tiros y lanzaban muchos tiros al aire. Yo creo que sonaron al menos unos 10 o 15 tiros. Todos se tiraron al piso y corrieron a refugiarse. Fue un momento muy grave".



Pero más allá del grave hecho reportado en la tarde de hoy, la comunidad denunció que la presencia de la policía en la zona es cada vez menor. "A un arma quien se le mete. Sobre todo el peligro, porque en un tiroteo de esos cuantas personas no pueden resultar con un tiro sin saber porqué. En este sector a uno se le hace terrible que suceda esto porque era muy tranquilo, pero es que realmente, aquí ya no se ve policía ni nada", dijo una de las vecinas del sector de Barrios Unidos.



Por otro lado, uno de los trabajadores del lugar dijo que la situación no es nueva y que, "se me hace muy raro que en una zona tan comercial como esta no presente la policía o vigilantes encargados para prevenir este tipo de cosas. Es terrible y que peligro porque ya no hay seguridad en ningún lado".



Aunque ninguno de los transeúntes resultó lesionado, una menor de edad si cayó en estado de shock luego de que los delincuentes disparan en contra del carro en el que ella se encontraba sola esperando a un familiar.





REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE CITYTV.