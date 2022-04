Este viernes se llevó a cabo la audiencia de los tres sujetos detenidos por la Policía Metropolitana en la avenida 68 con calle 14, luego de que fueran captados por varios ciudadanos en grabaciones de video mientras intentaban, presuntamente, atracar a los ocupantes de un carro particular que se encontraba en un embotellamiento en la calle 100 con carrera 19. Los sindicados fueron enviados a prisión.



(Le puede interesar: Atraco en Bogotá: así detuvieron a hombres señalados de asaltar un carro en la calle 100 con 19).

En la noche de este jueves, se conocieron los rostros de los tres hombres que iban a bordo del vehículo involucrado en un presunto caso de robo en la calle 100 con carrera 19, en el norte de Bogotá. Según las autoridades, los tres presentaban anotaciones judiciales.



Inicialmente, se temía que el ciudadano que aparece en el video siendo víctima del forcejeo no presentara la denuncia correspondiente y que estas personas pudieran quedar en libertad. No obstante, en la mañana de este viernes José Martínez, director de la Fiscalía Seccional Bogotá, confirmó que ya hay una denuncia formal contra las tres personas capturadas.



(Siga leyendo: 'Ya hay denuncia contra presuntos atracadores de la calle 100': Fiscalía).



"En este momento ya tenemos la denuncia. Desde anoche se hizo la recepción de la misma y se pusieron a disposición de un fiscal de la URI de Engativá. Ya se están radicando los respectivos informes de Policía Judicial", señaló Martínez.



El ente acusador invitó a las personas a compartir las filmaciones realizadas con sus celulares y las grabaciones que se hicieron desde los establecimientos de comercio. "Esto le sirve a la Fiscalía para llevar ante un juez con función de garantías la materialidad del hecho", explicó el funcionario.

La audiencia

Las tres personas judicializadas fueron identificadas como Francisco León Vigoya Díaz quien tiene una anotación por hurto; Diego Fernando Tocancipá Correa con cuatro anotaciones por hurto, tres por violencia intrafamiliar, una por cohecho y una por corrupción de alimentos; y Herny Giovanni León Hernández con dos anotaciones por hurto.



La Fiscalía se refirió al caso que se hizo viral y que ocurrió minutos antes de la captura. De acuerdo con la funcionaria, estos sujetos le habrían robado una cadena de oro avaluada de 12 millones de pesos al conductor del vehículo BMW que aparece en varias grabaciones siendo la víctima del hurto.



"Se abalanzan sobre él cuando baja su ventana para arreglar el espejo. (...) Estas personas ya le habían hecho seguimiento a la víctima y lo intimidaron con un arma, al parecer de fuego, según el relato del afectado", dijo la fiscal del caso.



De acuerdo con la defensa de Tocancipá Correa y León Hernández, el abogado Giovanni Barragán, la Fiscalía cometió un error al indicar la hora de la captura. “Hay inconsistencias entre la hora que la víctima señala y la hora de la captura de una hora y 15 minutos. La distancia entre el punto del hecho y el lugar donde supuestamente fueron interceptados, no corresponde al tiempo de trayecto. Por lo que la captura no pudo haberse realizado en flagrancia”, señaló Barragán, quien solicitó que se declarara ilegal la captura.



Asimismo, Sindy Ramírez, señaló que la captura no fue legal debido a que los uniformados que realizaron la captura no tenían conocimiento sobre el tipo de procedimiento que se estaba realizando.



El juez 07 penal municipal de función de control de garantías legalizó la captura de los detenidos luego de escuchar el procedimiento de captura realizado por la Policía. También se realizó la incautación del vehículo con placas ZYV978 en donde estas personas se transportaban y de otros materiales probatorios, entre ellos dos celulares.



Luego, la Fiscalía les imputó cargos contra el patrimonio económico, entre ellos hurto calificado agravado en concurso heterogéneo y lesiones personales agravadas, como presuntos coautores. Ninguno de los imputados aceptó los cargos leídos por la Fiscalía.



El juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los sindicados, por la posible comisión de delitos imputados.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias