Un juez admitió la tutela interpuesta por Yailen Insua Alarcón, la periodista cubana que, junto a su esposo, quedó varada en el aeropuerto El Dorado desde el 5 de febrero.



Aunque el destino final de la pareja no era Bogotá, sino Nicaragua, quedaron varados luego de que no pudieran abordar su avión rumbo al país centroamericano, donde esperaban comenzar una nueva vida.



La periodista aseguró, en su momento, ser perseguida política por parte del gobierno cubano y, por tanto, solicitó asilo político en Colombia.



(Le puede interesar: ‘Si me devuelven a Cuba me mandan a prisión o a desaparecer’)

"Yo presenté un recurso tutelar a la Cancillería pidiendo asilo político y ellos nos respondieron que no podían estudiar el caso por estar en esta zona”, explicó Yailen. Ante la falta de una respuesta, la periodista interpuso una tutela.



Este miércoles,el juez Jairo Antonio Ardila admitió la tutela y ordenó amparar el derecho fundamental al debido proceso que había sido "vulnerado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia".



Además, ordenó a ambas entidades a que en un plazo de 48 horas -que empieza a correr desde la notificación del fallo- "adelanten los trámites respectivos para conceder un salvoconducto temporal por el término que la entidad competente defina y dar tramite a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, la cual deberá concluir con una decisión debidamente motivada y puesta en conocimiento de los accionantes".

EL TIEMPO