Un fiscal de la Seccional Bogotá logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra tres personas, presuntamente, implicadas en el abuso sexual de varias mujeres en la llamada 'guarida del terror' de la Autonorte.



(Además: Se conocen más casos de víctimas de los violentos atracos en la Autonorte).

Estos sujetos serían, además, los responsables del hurto de las bicicletas, celulares, dinero en efectivo y joyas de dos personas que transitaban por el barrio Fátima, quienes, a pesar de no haberse resistido, fueron atacados con armas blancas y de fuego.



Los presuntos asaltantes huyeron del lugar en un vehículo que, al parecer, era conducido por un menor de edad.



"Los procesados fueron capturados por un uniformado de la Policía Nacional que se movilizaban en una patrulla que pasaba por el lugar y se percató de lo sucedido. En poder de los investigados fueron encontradas un arma de fuego, una traumática y una cortopunzante", señaló la Fiscalía.



La Fiscalía imputó a los detenidos como presuntos responsables de hurto calificado y agravado; utilización de menores para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego, pero ninguno aceptó los cargos.



(Le puede interesar: Mujer denuncia que la ‘secuestraron’ en la guarida del terror).



Además, en los próximos días el ente acusador trasladará el escrito de acusación contra los investigados por su presunta participación en el abuso sexual de dos mujeres el pasado 20 de abril en la autopsita norte a la altura de la calle 245.



"El material de prueba en poder de la Fiscalía evidenció que una de las víctimas que salió de trabajar y se dirigía a su residencia en bicicleta, observó luces en medio de una zona boscosa de donde, se cree, salieron los investigados. Con armas blancas, al parecer, sometieron a la mujer a quien le habrían hurtado la bicicleta, celular y dinero en efectivo. La víctima, habría sido sometida a todo tipo de vejámenes sexuales", agregó la Fiscalía.

Las víctimas

Liliana Fernández vivió momentos de pánico cuando en abril de este año tres hombres, de nacionalidad venezolana, la retuvieron en la Autopista Norte de Bogotá, cerca del peaje de Los Andes donde, al parecer, se esconden ladrones para atacar de forma intempestiva a los ciudadanos.



Según narró la mujer, le retiraron sus zapatos, con los cordones de los mismos la sujetaron de pies y manos y otro más lo usaron para bloquearle la boca. “Ellos me decían que colaborara, que querían solo robarme todo lo que tenía”, contó en aquel momento.



Pero la escena se fue volviendo más traumática porque le dijeron que le iban a pegar un tiro si ella no accedía rápidamente a darles todas las claves de sus cuentas bancarias y de crédito. “Ellos me decían que cuántos reales tenía en el banco. Yo solo les repetía que no tenía dinero porque recién había entrado a trabajar”, agregó.



La ciudadana solo contaba con las suma de 200.000 pesos que le habían dado por una semana de trabajo. En ese momento la mujer entró en pánico porque la amenazaron con que le iban a cortar los dedos. Las autoridades ya están al tanto de este caso para determinar las características de tiempo, modo y lugar.



Este lugar se había convertido en una zona de terror, sobre todo para los usuarios de la bicicleta como Liliana. De hecho en la zona boscosa de los separadores siempre se encontraba ropa, billeteras, zapatos, ropa de ciclistas y en general los vestigios que quedan de todos los atracos que se cometen en ese lugar.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias