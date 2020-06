A la cárcel madre y padrastro de menor asesinado por maltrato

Tras una completa investigación para desenmascarar a los responsables de la muerte de un niño de tres años que fue ingresado al CAMI de Patio Bonito en Kennedy sin signos vitales y con graves lesiones por presunto maltrato, la SIJIN de la Policía de Bogotá, en coordinación con el Grupo de Infancia y Adolescencia y la Fiscalía General de la Nación dieron como responsables a la madre y padrastro del menor.

Aunque inicialmente la madre del menor trató de desviar la atención de la Policía, argumentando que dejaba a su hijo con una cuidadora y que sería ella la que le habría ocasionado las lesiones y posteriormente el deceso, los investigadores recopilaron entrevistas de vecinos que afirmaban que frecuentemente escuchaban el maltrato al que era sometido el niño, principalmente por parte de su padrastro, que no toleraba que aún no aprendiera a ir al baño.



Las pruebas recopiladas por los uniformados, fueron tan evidentes que durante la audiencia de imputación de cargos, no tuvieron otra opción que aceptar su responsabilidad y allanarse a los delitos.

Finalmente, se pudo corroborar que el niño estuvo sometido a fuertes golpes, lesiones y quemaduras provocadas por su padrastro, en consentimiento de su propia madre, quien, de acuerdo a lo manifestado en la audiencia, nunca trató de protegerlo dando aviso a las autoridades, o llevándolo a un centro hospitalario.



La pareja acusada tiene otra pequeña de 11 meses que fue rescatada por el grupo de Infancia y Adolescencia para el restablecimiento de derechos y posteriormente quedó bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.



Al padrastro del pequeño, le imputaron los delitos de homicidio agravado y maltrato infantil, mientras que la madre deberá responder por favorecimiento al homicidio y maltrato infantil.



La Policía Metropolitana de Bogotá anima a los ciudadanos a que denuncien cualquier tipo de maltrato o abuso contra los niños y adolescentes ante las autoridades competentes para que se pueda actuar y prevenir de manera oportuna este tipo de casos.

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo@BogotaET