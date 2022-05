Los ciudadanos están agotados de tanta delincuencia y este fin de semana que pasó fue noticia un incidente que terminó con el atropellamiento de dos delincuentes que, minutos antes, habían interceptado a un ciudadano que se movilizaba en su vehículo BMW particular por la localidad de Chapinero.

No solo le robaron objetos de valor, incluido un reloj Cartier de 40 millones de pesos, sino que le dispararon de forma indiscriminada sin temor a quitarle la vida y hasta lo amenazaron de muerte. El ciudadano no tuvo otra opción que perseguirlos y arrollarlos para defenderse.



Por ahora se sabe que, luego de una audiencia, los delincuentes fueron imputados con los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas. Un juez determinó que Brayan Gómez y Edward Macías fueran enviados tras las rejas.

Este caso conmocionó a la ciudad debido a que el intento de robo terminó con un accidente vehicular en el barrio Los Rosales de la localidad de Chapinero. “Yo iba transitando en mi carro sin techo, es un convertible. De un momento a otro me interceptaron dos hombres en moto, me pusieron un revólver en la cabeza. Sin mediar palabra me dijeron que me iban a matar, les entregué un reloj de 40 millones, dos celulares y una cadena. Después arranqué y ellos siguieron detrás del carro, me dispararon, y por eso decidí atropellarlos, fue en denfensa propia. Luego llegó la Policía y atraparon a los ladrones”.



REDACCIÓN BOGOTÁ

