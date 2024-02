Qué se sabe del hombre que habría asesinado a esposa y luego se llevó a hijas de paseo

La familia de Claudia Agudelo Torres, una mujer de 31 años de edad, quien vivía en la localidad de Rafael Uribe Uribe, está de luto tras conocer que la mujer fue asesinada en su propia casa mientras dormía.



"No tengo palabras para semejante crimen tan atroz que nadie se imaginaba. Me duele en el corazón la perdida de mi sobrina y le pido a Dios que haga justicia", dice una tía de la fallecida.



Al parecer, el crimen habría sido cometido por su esposo, quien -tras quitarle la vida con una arma cortopunzante- se llevó a sus dos hijas, de 4 y 8 años, de paseo a Melgar, en Tolima.

Lo que se sabe del crimen

Según la investigación de las autoridades, en la madrugada del viernes 9 de febrero Agudelo se encontraba durmiendo cuando de repente fue atacada con arma blanca por su pareja. A pesar de que intentó defenderse, el hombre le propinó un corte mortal a la altura del cuello.



"Ella habría tratado de defenderse porque tiene signos en su manito de cuchillo, cortadas", comentó una allegada de la víctima a CityNoticias.



La conocida, quien prefiere mantener el anonimato por su seguridad, también señaló que el agresor de Claudia habría esperado a que amaneciera. Luego, alistó a las dos niñas menores de edad y salió con ellas.



"Cogió a sus dos hijas, las alistó y se fue de paseo, a piscina", reseñó la mujer al medio citado.



Esto fue confirmado por la Fiscalía, entidad que señaló por medio de un comunicado que luego de que el presunto agresor atacara a su esposa, "despertó a sus hijas de 4 y 8 años, y se las llevó de paseo a Melgar (Tolima)".



No fue sino hasta el día siguiente cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado sin vida sobre su cama y con el arma junto a ella. Luego de que los familiares intentaran contactarse con Claudia por teléfono y no obtuvieran respuesta, decidieron dirigirse a la vivienda, ubicada en el barrio Palermo, en donde hallaron la macabra escena.



Víctima de feminicidio. Foto: Facebook.

El hoy señalado confesó el crimen a la familia

Según las investigaciones, luego de que la familia de Claudia Agudelo encontrara su cadáver, procedieron a llamar a su pareja sentimental, quien habría terminado confesando su responsabilidad.



El hombre fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía, que este fin de semana logró su judicialización tras presentarlo ante un juez de control de garantías, quien le imputó el delito de feminicidio agravado.



Sin embargo, el señalado no aceptó los cargos. Por ahora, deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

La víctima quería poner fin a la relación

Allegados a Claudia expresaron al noticiero de CityTv que la mujer era víctima de maltratos por parte de su pareja sentimental, según les había relatado en ocasiones anteriores. Sin embargo, no habría denunciado ante las autoridades.



Por las supuestas situaciones de violencia constantes entre el matrimonio, ella habría decidido darle fin a la relación, lo que al parecer no habría sido bien aceptado por el atacante.



"La víctima era violentada física y psicológicamente por parte de su esposo, por lo que le había pedido insistentemente poner fin a la relación", reseñó la Fiscalía al respecto.

Así puede denunciar casos de violencia de género



Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse con la línea nacional 155.



Asimismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.



En caso de estar en Bogotá, puede llamar a la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer, 018000112137.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

