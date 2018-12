A días de pensionarse, enfrentó a criminales y arriesgó su vida

Hace 24 años, Martha Vega entró a las filas de la Policía Nacional. Juró defender la honra y bienes de los colombianos y emprendió una carrera que, sin saberlo en ese momento, se convertiría en una destacada vida policial al servicio de la ciudadanía.

Hace pocos días, estando ya en los trámites finales del acto administrativo con el que se le otorgará su jubilación, puso en riesgo no solo su vida sino la estabilidad de sus cuatro hijos, al enfrentarse, sola, a cuatro delincuentes que intentaban robar un vehículo en la avenida Esperanza con carrera 58, en Bogotá.



Esta mujer, que pasó 16 años en grupos operativos y de vigilancia en varios lugares de la geografía colombiana, iba el pasado jueves 27 de diciembre para sus labores ya administrativas en la sede de la Policía Nacional, cuando notó una escena sospechosa.



“Había un sujeto tratando de dañar el vidrio de un vehículo para sacar las pertenencias que había dentro de este, yo acababa de bajarme del transporte público y me dirigía a mis labores”, le narró a EL TIEMPO la mujer.



‘Alto, Policía Nacional’, entonó con voz de trueno la intendente que dejó inmóvil al que creía único involucrado en el asalto. Sin embargo, en un vehículo color vino tinto que estaba cerca del lugar, tres hombres aguardaban atentos los movimientos del encargado de romper el vidrio del automóvil para huir con el botín.



Una de esas personas estaba armada, pero la veloz reacción de la intendente Vega impidió que la desenfundara. Apuntó con el pulso firme a cada uno y los obligó a arrojarse al suelo.



“No se imaginaron que la Policía llegara en ese momento, fue una sorpresa para ellos porque quedaron como en shock. Por el entrenamiento de verdad uno no piensa en que le va a pasar algo, uno solo piensa en hacer las cosas bien, mi intención era que no robaran y eso lo lleva a uno a proceder”, explicó la oficial quien agregó que por su mente no pasó en ese instante un pensamiento que le advirtiera que no se expusiera, que estaba a pocos días de pensionarse y que no era necesario asumir ese riesgo.

“No se deja de ser policía nunca, no por estar a punto de salir podía dejar pasar esta situación así, nosotros hacemos un juramento de cuidar los bienes y honra de los ciudadanos y uno no se olvida de eso jamás”, sentenció la mujer. Pocos minutos tardaron en llegar refuerzos, unidades del cuadrante de la zona y uniformados de la Policía de Tránsito, quienes trasladaron a los delincuentes.



Según se pudo establecer, el carro que estaban asaltando era de propiedad de una mujer que acababa de recoger a su pareja, un ciudadano chino, en el aeropuerto El Dorado. Los delincuentes los siguieron hasta ese sitio y pretendían robarlo.



Por otra parte, el vehículo vino tinto en el que se movilizaban los asaltantes, y en el que había por lo menos 10 maletas que presuntamente se habían robado ese día, quedó abandonado y justo cuando iba a ser llevado a los patios, apareció una mujer reclamando que era de su propiedad.



Al verificar los antecedentes de esta persona, las autoridades lograron determinar que se trataba de una mujer que acababa de salir de la cárcel el Buen Pastor.

Gracias a la labor de la intendente, estos delincuentes deberán responder por sus actuaciones ante la justicia. La siempre policía Martha Vega, que ahora terminará sus estudios en derecho, hizo una promesa: “Como abogada dejaré muchos delincuentes tras las rejas”.



Óscar Murillo Mojica

EL TIEMPO

Twitter: @oscarmurillom