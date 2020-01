A debate inseguridad en Bogotá, Concejo pide plan de choque

Hoy 31 de enero de 2020 se discuten en el Concejo de Bogotá 11 proposiciones que contarán con la participación de varios funcionarios del Distrito, entre ellos, del nuevo secretario de seguridad Hugo Acero y el comandante de la Policía Metropolitano de Bogotá Óscar Gómez Heredia., debido a que buen parte de los temas a tratar tienen que ver con la inseguridad en Bogotá.

El primero en participar fue el concejal del Centro Democrático, Óscar Ramírez Bahos, quien le pidió a la administración de Claudía López que la ciudadanía está esperando aún el Plan de Choque que comience a disminuir las cifras de delitos como en hurto a personas y en especial en el sistema TransMilenio.

También pidió frenar los delitos de homicidio y hurto a personas que estarían disparado en varias localidades de Bogotá. "Cada 4 minutos hay un caso de hurto en Bogotá", dijo Bahos y agregó que este último fenómeno se concentra en Kennedy, Suba y Engativá y que además esta creciendo en las localidades de Antonio Nariño, Chapinero y Ciudad Bolívar.



En este tema también solicitó intervenir las estaciones de TransMilenio en donde más de detectan delitos. "Ellos tienen cámaras pero esto no está a disposición de las autoridades y hay un solo policía por cada 6.222 pasajeros. Las cámaras no están coordinadas". Agregó que el 58 por ciento de las mujeres no se siente a gusto en TransMilenio y que esto mina su confianza, sobre todo, en horas de la noche.

El concejal también pidió acciones para desarticular bandas organizadas. "Hay que romper la cadena de valor de la delincuencia. Hay que romper redes de tráfico de droga, hurto a vehículos y hurto a celulares. Hay que acabar con el microtráfico y con las ollas de droga en Bogotá. El 56 por ciento de los ciudadanos piensan que es fácil comprar droga en la ciudad. Hay que trabajar en los entornos escolares".



También dijo que en Bogotá se roban 10 vehículos por día y que para eso hay que frenar la venta de autopartes ilegal. Agregó que también es hora de pagar la deuda de infraestructura que se tiene con la policía.

Luego habló Jorge Luis Comenares, concejal del Centro Democrático, quien instó a las autoridades a revisar el sistema de cámaras de Bogotá y a desmontar las cámaras que no sirven. "Hay más de 200 cámaras que no funcionan. Hay que ponerle atención a esta situación. Necesitamos información de los puntos exactos en donde no están funcionando estos dispositivos".

La Concejal Diana Marcela Diago Guaqueta del Centro Democrático dijo que es importante atacar los puntos calientes de la inseguridad en Bogotá, incluidas las vías en donde más se cometen delitos. "Esto permitiría una buena política de prevención". También mencionó el tema de las cámaras y dijo que por no atender el tema de los dispositivos que no están funcionando se están perdiendo posibilidades de judicialización.

REDACCIÓN BOGOTÁ