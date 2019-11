A Cristian lo mataron por robarle unos audífonos

A Cristian lo mataron la madrugada del 11 de noviembre del 2019 por robarle unos audífonos, pero ya venía muriéndose desde hace tiempo. Su tío, Rodolfo Pérez, con el corazón arrugado, recuerda los esfuerzos que tuvo que hacer para sacarlo de La Picota en el 2016. Desde ese día hasta el de su muerte, habría sido apuñalado al menos 15 veces.

Los cuchillazos y los palazos que le agujerearon la piel y que vinieron de un racimo de brazos borrachos de tres travestis del sector de Santa Fe, terminaron con su historia, que empezó hace 33 años en medio de las drogas, la prostitución y la delincuencia de esta convulsionada zona de la capital del país.

Su mamá es Maribel, pero todos la conocen como Perla en este sector. Amaba a su hijo, era lo único que tenía, lo único que podía perder. Lo llora todos los días, y ahora lucha por que haya justicia.



“Por robarle unos audífonos lo cogieron a mansalva, me le partieron un brazo, me lo cogieron a lo mal hecho. Eso fue el 11 de noviembre, a las 2:30 de la mañana, se lo digo yo papi, porque me vinieron a llamar”, cuenta con frustración Maribel.



Ese es un sentimiento que ha acompañado a esta mujer casi toda la vida. Se frustró cuando la sacaron del colegio estando en sexto, cuando le tocó aceptar trabajar de empleada de un narco en Bogotá, cuando tuvo que acostarse con él porque si no le pegaba un tiro en la cabeza, cuando se enteró que ese día quedó embarazada de Cristian, cuando se murió su mamá y no tuvo con quién dejar al niño para salir a trabajar en las noches.



“En esa época yo lo bañaba, lo vestía cuando podía, lo llevaba al parque, a comer, pero dentro de mi adolescencia yo llevaba una vida un poco desordenada, y no pude estar completamente pendiente de él, y mi hermana se desarrolló en un ámbito muy pesado”, confiesa Rodolfo.



Cristian llegó a su adolescencia a la deriva y empezó a salirse de control. No le hacía caso a Maribel, entraba y salía de colegios e internados.



“En ese tiempo tuve muchas pérdidas, de mi mamá, mi abuela, estuve en muletas porque me di muy duro, y trabajaba las calles en la noche”, recuerda Perla.



Cristian entró a sus 16 años a la correccional y, cuenta su tío, “salió peor de como entró”. Poco tiempo después ingresó a La Picota. Rodolfo, quien compartió su infancia con Maribel en medio de las necesidades, la conflictividad y las drogas, no culpa a su hermana de lo que pasó.



Dice que todos son víctimas. Él pudo superar su adicción a sustancias alucinógenas, ahora es entrenador físico, tiene una familia, una hija que es artista, y hace una reflexión antes de aclarar cómo ocurrieron los hechos que rodearon la muerte de su sobrino, y que las autoridades tendrán que esclarecer.



“Ella (Maribel), yo y desafortunadamente Cristian y el resto de la familia, somos el resultado de una sociedad víctima de un Estado indolente, permisivo”.

¿Cómo mataron a Cristian?

A Cristian, quien, pese a su pasado de dificultades, llevaba un año en un proceso de rehabilitación con la ayuda de un sacerdote, lo habrían matado por robarlo. Él era vendedor ambulante en la carrera 7.ª. Vendía tinto, hacía de mimo o ponía caritas felices a los transeúntes a cambio de monedas.



La noche del 10 de noviembre, el joven salió con su novia y un amigo, estaba estrenando una chaqueta y unos audífonos. Cuando volvía a su casa, en la carrera 27 con calle 21, fue interceptado por tres personas que, según su mamá y algunos testigos, quisieron atracarlo.



Se resistió al asalto, como se ve en imágenes captadas por una cámara de seguridad, y fue atacado violentamente con cuchillos y palos. “Yo tengo testigos y todo, venían desde arriba corretiándolo, y como él era jodido y no se dejaba, me le tiraron horrible. Lo cogieron cuando no había nadie del parche, y un peladito se paró con él, pero no pudo salvarlo”, relató Maribel.



Tres travestis de la zona, las presuntas responsables del homicidio, según contó Maribel, dijeron en una audiencia que atacaron a Cristian porque estaban bajo los efectos del alcohol. En este momento están recluidas en una URI, a la espera de que un juez defina si son culpables o no.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO

Twitter: @oscarmurillom