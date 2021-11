Estas son las mejores panaderías de Bogotá

Si usted es de los amantes del buen pan, aquí le mostramos algunos nombres de las panaderías con los mejores productos dentro de su catálogo:



Les Amis

En la carrera 14 con calle 86a se encuentra ubicada Les Amis bizcochería, un lugar que se ha vuelto punto de referencia para los amantes del buen pan y de los bizcochos en Bogotá.



"Garantizamos siempre productos frescos, fabricados de manera artesanal, con materias primas de primera calidad y las mejores técnicas de elaboración", afirman.

Brot Bakery Café

Brot es la traducción de pan en alemán. Por esta razón, la panadería que recrea el ambiente de una panadería típica de Alemania se llama Brot Bakery Café. Lo llamativo de este lugar es que sus panes son totalmente artesanales. Pero no solo el pan es su especialidad, también se puede encontrar baguettes de chocolate, ciabatta o unos rollos de canela.



"No corremos, dejamos que el proceso tome el tiempo que tiene que tomar, que la fermentación haga su trabajo y nos regale sus bondades. Usamos materias primas de primera calidad, como la mantequilla 100% de vaca que no ha pasado por ningún proceso industrial", señalan en su web.



Actualmente tienen cuatro sedes en la ciudad, principalmente en el norte.

Romannoti

Nacieron en 1980 en el barrio Galerías. Actualmente tienen más de 11 sedes en toda la ciudad, sin embargo, su sede de Teusaquillo, ubicada en la calle 36 con carrera 14 es el punto de encuentro para cientos de bogotanos que añoran un buen desayuno.



"Todos nuestros panes se caracterizan por un amasado lento, el empleo de masa madre de cultivo natural, largas fermentaciones y cocciones en horno de piedra refractaria. Se preparan todas las masas una a una, y se cuecen todos los panes uno a uno en nuestro horno de piedra, por eso cada pan de Romannoti es una pieza única y no hay dos panes iguales", dicen en su página web.



Árbol Del Pan

El mejor pan artesanal hecho con masa madre de la ciudad solo se consigue en Árbol del Pan (calle 66 bis n.°4-63). Este ingrediente es un fermento natural que no contiene ningún tipo de levadura añadida, lo que, sumado a la frescura de sus panes, hacen de este espacio un paraíso para los paladares más exigentes.

