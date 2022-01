Fueron 10 años de abusos, tocamientos y violaciones constantes las que sufrió un joven de la localidad de San Critóbal Sur, quien desde los 13 años de edad fue sexualmente abusado por el sacerdote William Eduardo Alfonso Gómez, que para ese entonces era el encargado de la parroquia San Martín de Tours.



(Le puede interesar: Mandaron a la cárcel a párroco que abusó de niño en Bogotá)

Luego de que se reunieran las pruebas necesarias para poder denunciar al atacante de David (como se llamará en esta historia para proteger su identidad) la Fiscalía General de la Nación emitió una orden de captura en contra del sujeto, quien fue arrestado el pasado 14 de febrero de 2021. Sin embargo, tuvo que pasar un año, desde radiación de la denuncia, el 17 de febrero de 2020, para que las autoridades dieran tramite a la diligencia de captura.

El caso, que fue llevado ante el juez 12 de garantías el 15 de febrero del año pasado, tuvo como resultado una orden de aseguramiento en centro carcelario para William Eduardo Alfonso Gómez, que fue ratificada por un juez de conocimiento, quien además, envió al párroco a cumplir una condena de 25 años en la cárcel La Modelo por los delitos de acto sexual abusivo, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual violento agravado. Todos con circunstancias de mayor punibilidad debido a la posición del sacerdote.



(Para leer: La historia de la condena a un sacerdote por abusar de niña de 12 años)



No obstante, el 8 de octubre de 2021, fecha en la que se estableció la condena para William Alfonso, la defensa del caso y el apoderado de las víctimas apelaron la decisión de la condena argumentando errores de procedimiento en el proceso. Sin embargo, a la fecha el condenado sigue a la espera de que el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, resuelva los recursos presentados por las partes.

¿Cuáles fueron los hechos?

Los hechos ocurrieron en la parroquia San Martín de Tours, ubicada en el barrio con el mismo nombre (San Cristóbal Sur), cerca del sector conocido como Guacamayas. “Recuerdo que cuando todo comenzó yo estaba cursando el grado séptimo y mi mamá era catequista de esa parroquia", narró en su momento David para EL TIEMPO.



El joven contó que un año antes de que comenzaran los abusos su mamá se había quedado sin trabajo, y que fue en ese momento cuando Gómez le ofreció en qué ocuparse, se presentó como el salvador de ese momento de angustia. Le dijo que podría encargarse de los oficios y el aseo general de la casa cural.



Lo extraño fue que Gómez comenzó a imponerle oficios a David, que ayudaba a su mamá, en los lugares más apartados de aquella casa. “Por ejemplo, me ponía a limpiar objetos en la biblioteca, libros o porcelanas de su habitación personal”.



Ya en el año 2010 la actitud del párroco cambió aún más. Comenzaron los comentarios morbosos, pero además actitudes que para el joven no eran correctas. “Se cambiaba delante de mí, se quedaba en bóxer y me mostraba los tatuajes que tenía”.

Todo esto asustaba al joven, sobre todo porque esa actitud permaneció en el religioso durante unos cinco meses. “Luego vino el primer abuso. Ocurrió en la habitación de la casa cural. Me engañó diciéndome que subiera. Luego de eso, y a pesar de que me dijo que fuera a la misa, yo me fui de una vez para mi casa. No quería estar ahí”, dijo David, quien estaba confundido, tenía miedo, no sabía qué hacer.



Durante tres años, David fue obligado por Gómez a ceder a sus aberraciones. Siempre con la misma excusa, siempre de la misma forma, siempre diciéndole que arrugara las cobijas de su cama para que la madre del joven no se percatara de los abusos, siempre manipulando. “Yo intenté contarle todo a mi mamá, pero el sacerdote me decía que gracias a él ella tenía trabajo y que él era la única persona que nos ayudaba. También me compraba ropa y nos invitaba a comer”, aseguró.

La denuncia

En una ocasión, el párroco le regaló un celular al joven, pero su estrategia era pedírselo prestado para contactar niños o para husmear en sus conversaciones. “Claro que gracias a eso pude entrar a su Facebook y comenzar a recopilar pruebas. No sabía cuándo iba a ser lo suficientemente valiente para denunciarlo, pero pensaba que algún día sería capaz de vencer mis miedos”, contó David.



Así se percató de que el sacerdote usaba cuentas de Facebook e Instagram con perfiles falsos. “Usaba otros nombres para subir contenido explícito. Todo eso lo guardé, pero sentía miedo de denunciarlo y que él alterara mi versión. Muchas veces le dije no más pero otra vez volvían los puños en mi espalda”, agregó.



La denuncia fue interpuesta el 17 de febrero de 2020 por David y la captura de Gómez se logró el 14 de febrero de 2021 en el barrio San Benito. La legalización de captura fue el 15 de febrero y ese mismo día el sacerdote aceptó los cargos.





(Para leer la historia completa: ‘Un párroco acabó con mi inocencia en una habitación de la casa cural)



REDACCIÓN BOGOTÁ- CON REPORTERÍA DE CAROL MALAVER