Ya son 86 estructuras ilegales deshabitadas y ubicadas en zona de alto riesgo no mitigable las que han sido desmontadas en Bogotá por el Comando Ambiental de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, junto a la Policía Metropolitana y otras autoridades del Distrito, para proteger la vida de los ciudadanos.

Hoy, en el operativo que se desarrolló en el sector de Bella Flor de la localidad de Ciudad Bolívar, donde participaron más de 80 servidores del Distrito y uniformados de la Policía y el Ejército, fueron desmontadas 17 estructuras ilegales deshabitadas que habían sido construidas en un terreno en peligro inminente.

Con estas intervenciones se está priorizando la seguridad de las familias vulnerables que están en riesgo por las emergencias que se puedan presentar, debido a la inestabilidad en la zona. Además, se ha identificado que muchas de estas personas son estafadas por delincuentes que venden terrenos que no son de su propiedad.

Estructuras ilegales Foto: Alcaldía de Bogotá

"Estos operativos con el Comando Ambiental los realizamos cada semana después de un seguimiento detallado a estas zonas de riesgo que no pueden ser habitadas, pues peligra la vida de los ciudadanos. Hacemos un llamado para que no se dejen engañar y antes de comprar un terreno verifiquen su legalidad. De eso tan bueno no dan tanto, los delincuentes siempre están buscando la manera de jugar con la necesidad de las familias", dijo el secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia.

Previo al desmonte de estas estructuras, el Idiger ha caracterizado a las personas que habitan o intentan habitar la zona para su evacuación y en un trabajo interinstitucional con la Secretaría del Hábitat se ha brindado oferta social y ayudas económicas, como subsidios de arrendamiento, con el único fin de proteger su vida para evitar tragedias.



Los ciudadanos interesados en comprar cualquier terreno en Bogotá, pueden comunicarse al 601 358 1600, con la Secretaría del Hábitat, para confirmar su legalidad y evitar estafas.



En esta intervención también participaron las secretarías del Hábitat, Ambiente, Dadep, Idipron, Idipyba, Idiger, Uaesp, UMV y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.

REDACCIÓN BOGOTÁ