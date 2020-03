800 animales del zoológico Santacruz se podrían quedar sin alimentos

Desde el pasado martes 17 de marzo, debido a las restricciones de la cuarentena, la Fundación Zoológico Santacruz (Cundinamarca) tuvo que cerrar sus puertas, dejando sin un sustento seguro a cerca de 800 animales de diversas especies.

"Desde 1975, la Fundación Zoológico de Santacruz, recibe animales recuperados por las autoridades medioambientales, que han sido víctimas del maltrato y la trata ilegal de especies. Posteriormente, tras largos procesos de recuperación física y emocional, estos animales encuentran una segunda oportunidad de vida", explicó en un comunicado la Fundación.



En la actualidad, en este sitio hay mamíferos como el jaguar, puma, tigre, león, osos de anteojos; herbívoros como el hipopótamo, antílope y danta, primates como monos maiceros, capuchino, araña, nocturno, cariblanco y ardilla y titíes cabeza de algodón y gris; y aves como loras, guacamayas, tucanes, avestruces y guacharacas.

"Al ser una fundación sin ánimo de lucro, la manutención y el sostenimiento de todas estas especies es posible gracias al valor de las entradas que pagan los visitantes (entre los $15.000 y $20.000 pesos por persona), sin embargo, tras el cierre preventivo del lugar, no existe ninguna fuente de ingresos", aclararon la situación.



En promedio, este zoológico necesita unos $ 250.000.000 de pesos mensuales para comida, alimentos, servicios públicos, obras de infraestructura y pago de nómina de los empleados. Entre los mayores gastos están los medicamentos de los animales, ya que muchos sufren de condiciones que implican la importación de medicamentos.



“Nuestra situación es muy preocupante, queremos hacerle un llamado a todas las personas que tengan la posibilidad de ayudarnos y donar. Gracias a su apoyo hemos existido todos estos años y, nuevamente, necesitamos que nos ayuden a sobrevivir, para que esta crisis no afecte a nuestros animales, y así, cuando todo pase, el zoológico vuelva a recibir con los brazos abiertos a todos nuestros visitantes”, dijo Viviana Parra, representante legal de la Fundación.



Si usted desea ayudar a esta causa, las donaciones económicas serán recibidas en la cuenta de ahorros # 002300124183 de Davivienda, con el NIT 830.093.363-8 a nombre de la Fundación Zoológico Santacruz o la cuenta Bancolombia 945-095910-61 con el NIT 830.093.363-8.



También se podrá contribuir con alimentos no perecederos como concentrados y avenas. La ciudadanía interesada puede comunicarse con el personal del zoológico al número celular 3103127094.



