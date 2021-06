¿Qué restricciones habrá en la reactivación en Bogotá?

Este martes 8 de junio será el día uno de la reapertura económica de Bogotá. Aunque, en términos generales, habrá reactivación total, hay reglas y restricciones que aún estarán vigentes para contener el avance de la pandemia del coronavirus.

Lo que no abrirá

Discotecas, fútbol profesional con público y conciertos no podrán activarse aún. Esto debido a que la ciudad tiene una ocupación UCI superior al 85 % y, por ende, no cumple con los requisitos de la resolución 777 de 2021, que rige la reapertura económica en Colombia.





"Estas tres actividades siguen cerradas porque son actividades que tienen tal capacidad de súper-dispersión de contagio que no podemos hacerlas todavía. En junio y muy seguramente hasta mediados de julio seguiremos en Alerta Roja, porque los niveles de ocupación y de cuidados intensivos seguirán altos. Solo hasta que volvamos a Alerta Amarilla solicitaremos el piloto de apertura de estas actividades", indicó la alcaldesa Claudia López.



Recuerde que tampoco se permiten eventos de caracter público o privado que impliquen aglomeración de personas.

Horarios de los bares

Aunque los bares y gastrobares podrán reactivarse -incluso con venta de licor sin necesidad de pedir comida- deben cumplir horarios.



La apertura de los bares irá hasta la 1 a.m. y se recomienda un consumo moderado.

Aforos

Los establecimientos comerciales podrán abrir, en general, sin restricción de horario. Pero sí deberán cumplir con un requisito clave: el aforo.



Pese a que no hay una regla general para esto -cada sector tiene reglas desde la resolución 777- sí hay un elemento que le puede ayudar a guiarse: el Distrito ha pedido que a la entrada de los establecimientos haya un aviso que indique cuál es el aforo máximo.



Esto permitirá, según la Alcaldía, que no solo los propietarios del establecimiento vigilen el aforo, sino que también haya un control social.

Ventilación

De acuerdo con expertos, la ventilación es el elemento clave en medio de la pandemia y debería ser lo que usted primero chequee antes de entrar a un establecimiento. La recomendación es que haya ventilación natural suficiente.



El Distrito, por su parte, en el artículo 2 del decreto 199 de 2021, hace la ventilación obligatoria en todos los espacios: "Todos los establecimientos públicos y privados, asI como lugares de vivienda y vehículos de transporte, deberán mantenerse con ventilación constante, preferiblemente que sea cruzada, con un punto de entrada y otro de salida (puertas y/o ventanas abiertas)".

A su vez, el uso del tapabocas sigue siendo obligatorio, al igual que el lavado de manos y el distanciamiento social.

