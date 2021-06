Lo que cambia en Bogotá con el inicio de la reactivación

Bogotá prende motores para la reactivación económica, que empieza en forma este 8 de junio.



Las reglas de juego están consignadas en el decreto 199 de 2021: allí, usted podrá saber qué se puede hacer y qué no en esta nueva etapa.



A continuación, le contamos qué cambia para Bogotá a partir de este martes:

Las restricciones que se levantan

Ya no habrá toque de queda ni ley seca en Bogotá. Tampoco habrá restricción por pico y cédula.

Los bares

Los bares y gastrobares pasan del piloto a la práctica. Esto significa que:



- Podrán abrir de 10 a.m. a 1 a.m.



- No exigen la compra de comida para el expendio de licor

Los horarios del comercio

No hay restricción de horario para los sectores comerciales. De hecho, el objetivo de Bogotá es implementar un modelo 24 horas.

El covid: lo que no cambia

Este 8 de junio el covid-19 no se habrá ido y, de hecho, afecta ahora más que nunca a Bogotá. Estas son las cifras que usted debe saber sobre el contagio:



Casos activos: 81.168 (nunca Bogotá había tenido tantos casos activos)



Fallecidos: 19.782



Ocupación UCI General: 96,4 % (ocupación récord)



Ocupación UCI Covid: 98,2 % (ocupación récord)



Ocupación hospitalaria: 92,7 % (ocupación récord)

