8.000 mujeres, víctimas de delitos de alto impacto este año en Bogotá

¿Quiénes siguen siendo los principales victimarios?



Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, del total de valoraciones periciales que realizó durante el año 2020 para la categoría de violencia intrafamiliar, el 72,8 % de los casos corresponden a mujeres y, de esas mujeres víctimas, el 71,5 % registra a la pareja o expareja como la responsable del hecho. En esa línea, la misma fuente reporta que el 76,0 % de los casos de violencia intrafamiliar se presentaron en la vivienda de la víctima.



¿Han servido las estrategias para que más mujeres se atrevan a denunciar? ¿Cuál es el balance?



El balance es positivo. El llamado de la Administración a las mujeres víctimas de violencias y a cualquier persona que conozca un caso ha sido ‘Da el primer paso’.

Uno de los elementos que necesitamos seguir trabajando para que las mujeres que no han decidido denunciar lo hagan es la lucha contra la impunidad de estos delitos, que no se agota en la interposición de la denuncia por parte de las mujeres. Requerimos que las denuncias penales tengan resultados efectivos, reparen a las víctimas y eviten que los hechos de violencia se repitan.



Toda mujer víctima de violencia tiene derecho a denunciar, pero tiene el mismo derecho a recibir atención integral en salud para abordar las afectaciones de la violencia, tiene derecho a recibir información de calidad sobre sus derechos, tiene derecho a solicitar medidas de protección y tiene derecho a acceder a medidas de estabilización diversas que permitan interrumpir el ciclo de las violencias.



¿Dónde se puede denunciar a un policía o a un funcionario que revictimice a una mujer víctima de violencias en Bogotá?



Las y los funcionarios públicos tienen no solo la responsabilidad sino la obligación de garantizar los derechos de las mujeres en cualquier proceso de atención. Las prácticas que revictimizan a las mujeres víctimas de violencias agudizan y reproducen esa violencia, y constituyen faltas disciplinares y administrativas por parte de las autoridades que omiten su deber o de manera directa vulneran los derechos de las mujeres.



De acuerdo con el marco constitucional, son los organismos de control los que deben sancionar dichos actos. En ese sentido, si una mujer víctima de violencias no recibió información, orientación y/o la atención requerida, o sufrió cualquier otro tipo de revictimización por parte de algún servidor o servidora pública, puede comunicarse con la línea 143 de la Personería de Bogotá o con la Procuraduría General de la Nación al correo electrónico: auxilio@procuraduria.gov.co.



¿Continúan los casos de abusos en sitios públicos en contra de las mujeres en Bogotá? ¿Cuántos de estos casos han sido denunciados?

Durante el año 2020, según Medicina Legal, el 15,2 % de los casos de esa violencia se presentaron en el espacio público.

¿Cuántos casos de abuso sexual se han denunciado en Bogotá en contra de las mujeres en 2020 y 2021?

Las denuncias de delitos sexuales, como el acceso carnal violento, el acto sexual violento o el acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir, durante el año de aislamientos obligatorios y voluntarios tuvieron una disminución del 31 % en relación con el año anterior. Pero en este delito caben las mismas preguntas que para los otros delitos: ¿que hayan disminuido las denuncias se traduce en una reducción de casos real? ¿O son las nuevas condiciones limitantes las que han impedido denunciar?



El grave impacto que la pandemia ha ocasionado en la vida de las mujeres, con retrocesos de años en aspectos laborales y de actividades de cuidado y trabajo doméstico no remunerado, entre otros varios, también ha afectado la ya frágil cultura de la denuncia.



Aunque las denuncias de delitos sexuales bajaron, las mujeres siguen siendo las principales víctimas. Informa Medicina Legal que el 85 % de los casos que atendió en 2020 son de mujeres y que, de ellas, el 84 % son menores de edad. Estas preocupantes estadísticas continúan revelando que la cultura machista y patriarcal se apropia de los cuerpos de las mujeres desde su infancia.

