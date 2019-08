547 policías han sido destituidos desde el 2016 en Bogotá

El número de uniformados de la Policía de Bogotá que son destituidos por procesos disciplinarios, penales, por falta de confianza, porque incumplen las reglas internas o metas operativas, entre otras razones, son un desafío para la seguridad de la capital del país.

Así se lo reconoció hace poco a EL TIEMPO el comandante de la Policía de Bogotá, el general Hoover Penilla: “No se pueden mejorar los niveles de seguridad de la ciudad si no hay una mirada hacia el interior de la institución; después de tres años, y es una cifra que no me enorgullece, 400 policías han sido destituidos por haberse apartado del juramento, por no cumplir a cabalidad con sus deberes”.



Más exactamente, desde el 2016 hasta julio de este año, según información oficial, han sido retirados 547 uniformados.

De acuerdo a datos de la Mebog, en el 2018 se presentaron 73 desvinculaciones por faltas disciplinarias y 19, por conductas punibles. En lo que va del 2019, se han hecho 25: 16 disciplinarias y 9 por delitos. Además, hay activas 1.123 investigaciones disciplinarias formales.



Uno de los casos más recientes fue la captura, el pasado sábado 29 de junio, de tres uniformados, un intendente y dos patrulleros activos de la Mebog, acusados de concusión, hurto calificado y prevaricato por omisión. Todos fueron enviados a prisión.



Este fenómeno impacta en el número de uniformados que se reduce con cada destitución, pero también es una cuenta de cobro para la credibilidad de la institución.

En la última encuesta de percepción y victimización de seguridad de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), el 24 por ciento de los encuestados respondieron “acabar con la corrupción de la Policía” como la acción que debe priorizarse para mejorar la seguridad en la ciudad, el indicador más alto.



Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, señaló que hay tres elementos que podrían estar incidiendo en comportamientos irregulares por parte de policías, principalmente los que están asignados a la vigilancia.

“Hay presiones delincuenciales, una institucionalidad que no da las suficientes garantías de protección y tenemos uno de los peores pagos a la policía en Latinoamérica. Eso hace que sea muy atractivo pertenecer a ciertos procesos delincuenciales e, incluso, más productivo económicamente hablando”.



En la Mebog explicaron que para prevenir la comisión de faltas disciplinarias y delitos por parte de sus hombres, lo hacen a través de sus dependencias, “como la Oficina de Control Disciplinario, Asuntos Jurídicos, Derechos Humanos, Atención al Ciudadano y Centro de Conciliación, realiza sensibilizaciones con temas asociados a la política integral de transparencia policial, cultura de la legalidad, sistema ético policial y prevención del daño antijurídico”.

Hay menos policías

Además de las destituciones, inquieta que pese a que en los últimos años se ha anunciado en varias ocasiones el aumento del número de uniformados para la Policía de Bogotá, la realidad es que hoy hay 651 menos de los que había en el 2017.



En abril de este año fue noticia la llegada de 1.000 nuevos hombres, sin embargo, este personal no llegó para aumentar el pie de fuerza, sino para reemplazar a un número similar que salió por dos razones.



La primera es que cada año se van de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) aproximadamente 500 por diferentes aspectos que tienen que ver con las dinámicas propias del servicio (pensionados, por llamamientos, por situaciones físicas, porque quieren irse, entre otras).



Y la segunda razón es una sentencia del 2018 del Consejo de Estado que redujo el tiempo para la jubilación. El artículo 2 del Decreto 1858 del 2012 aumentó a 20 y 25 años el tiempo para pensionarse, pero el alto tribunal lo redujo a 15 y 20 años.



Esto dio vía libre para que aproximadamente otros 500 uniformados asignados a la Metropolitana solicitaran su pensión y se fueran.

En el 2017 había en todas las dependencias de la Mebog 18.563 hombres, y a corte del 17 de julio de este año se contaban 17.902, es decir, 651 menos. De estos, 10.232 son policías asignados a la vigilancia en las calles, 776 menos que los que había para ese servicio en el 2017, cuando eran 11.008.



“Bogotá tiene muchas unidades policiales, y temas de investigación criminal e inteligencia son vitales, como lo son los de tránsito, pero es muy importante el personal de vigilancia, es el servicio por antonomasia de la Policía, y que solo el 57 por ciento se dedique a esto implica que haya cada vez menos disponibilidad en las calles, que es lo que más reclaman los bogotanos”, opinó Andrés Preciado, investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad EAFIT.



El bajo número de uniformados disponibles es un fenómeno que inquieta a las autoridades y analistas.



La sentencia del Consejo de Estado que seguirá presionando la salida de policías en todo el país –la incorporación de hombres no ocurre a la misma velocidad que la jubilación– y, finalmente, la desvinculación de personal por faltas disciplinarias plantean un enorme desafío para Bogotá y las principales ciudades de Colombia.



“Cuando usted ve un consejo de seguridad en una capital, hablan del aumento de pie de fuerza, y todo policía nuevo va a implicar que va a salir de otra ciudad; hay que discutir ampliamente cómo hay que redistribuir el personal”, advirtió Preciado.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET