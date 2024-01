5.000 llamadas de ayuda motivaron oficinas Púrpura en espacios como El Campín

Más de cinco mil llamadas pidiendo ayuda y unas ocho mil atenciones logradas gracias a la recepción de denuncias por diversos tipos de maltrato contra la mujer motivaron a la Administración Distrital a instalar oficinas Púrpura para la recepción de denuncias en escenarios masivos.

Facebook Twitter Linkedin

manzana del cuidado bosa Foto: Secretaria de la Mujer.

Así lo dio a conocer el propio alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, durante el primer partido de la liga Betplay en Bogotá, en el estadio El Campín. Allí se inició la implementación de una vía de atención y orientación primaria en casos de violencias basadas en género con la articulación de diferentes entidades de orden distrital y nacional.



Hay que recordar que la Línea Púrpura es un canal de atención telefónico y de mensajes de texto por WhatsApp que funciona las 24 horas al día. Brinda servicios a mujeres mayores de 18 años que estén padeciendo una situación de violencia, así como a ciudadanos que tengan conocimiento de alguien que esté siendo víctima.

“Las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencias, caminar y disfrutar seguras en cualquier espacio, y esta alcaldía trabajará para estar donde y cuando las mujeres lo necesitan” FACEBOOK

TWITTER

Este canal de denuncias es atendido por un equipo de psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y enfermeras expertas en temas de género que brindan acompañamiento y asesoría en casos de violencias basadas en género y en casos de afectaciones de salud física y mental de las mujeres.



Lo nuevo hoy es que ahora en escenarios como un estadio, cualquier mujer que lo necesite podrá recibir una primera atención y el inicio del acompañamiento si es una víctima o está en riesgo de serlo. “Podrá activar la ruta de atención según corresponda”, explicó Galán. La ayuda se la puede dar un gestor de convivencia, un policía o cualquier trabajador de logística del lugar en donde este el punto.



Hay que recordar que en eventos masivos en Bogotá varias ciudadanas han sido víctimas de violencia dentro y cerca de los escenarios. Uno de estos se presentó en el año 2022 cuando una mujer denunció que, al salir de un concierto, en el estadio El Campín, un hombre en una camioneta la abordó mientras caminaba a su casa en el barrio Modelo Norte. “Yo iba hacia mi casa porque no encontraba transporte.



Entonces una camioneta se detuvo y un hombre me saludó. Luego, a la fuerza, me metió en el carro. Hizo una parada y trató de hacerme tocamientos abusivos”, recordó Natalia.

Facebook Twitter Linkedin

Laura Tami, secretaria de la Mujer Foto: Secretaría de la Muejr

Aunque no sabe cómo logró ingresarla al vehículo, presume que fue usando alguna sustancia. Recuerda que el extraño le decía que la iba a llevar a su casa porque era tarde, que ella intentó escapar y él no la dejó. “Yo no quería estar en esa situación y él me estaba obligando a hacer cosas que yo no quería. Cuando yo me suelto y le digo que me deje ir, él quita los seguros de la ventana y me dice ‘lárguese’. Me trata de empujar, a lo que yo cierro la puerta duro y me voy por otra cuadra para mi casa”, recordó la mujer.



Pero no solo estos testimonios corroboran el riesgo, también varios estudios. Entre estos, el informe ‘¿Qué tan seguras se sienten las mujeres en el espacio y transporte público de Bogotá?’, publicado por la Veeduría Distrital, que hizo 3.089 encuestas entre el 29 de julio y el 24 de agosto de 2022, que incluyeron los resultados sobre la percepción acerca de las violencias machistas que ocurren en la capital y cuyas víctimas son mujeres de 14 años en adelante.



Llamó la atención que el 67,2 por ciento de las mujeres se sienten muy inseguras en el transporte público y el 70,7 por ciento en las calles y espacios públicos de la ciudad.



Los lugares que consideran más inseguros son el sistema TransMilenio troncal (86 por ciento), los paraderos (83,7 por ciento) y el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) (76,4 por ciento).



Los lugares del espacio público más inseguros para transitar son las calles oscuras (97,2 por ciento), los lotes baldíos (94,7 por ciento), zonas con gran cantidad de desechos (92,1 por ciento), puentes peatonales (85,2 por ciento), calles en mal estado (82,2 por ciento) y zonas de construcción (81,5 por ciento).



Las formas de agresión son variadas. Van desde silbidos odiosos, comentarios con contenido sexual y asociados al aspecto físico, miradas morbosas, exhibicionismo, toma de fotografías o grabaciones en la vía pública sin su consentimiento, rozamientos, charlas indeseadas, persecuciones y agresión sexual. Para muchas mujeres, estos actos son una forma de violencia contra ellas. Y denunciar no es fácil.

Facebook Twitter Linkedin

La huerta ha sido uno de los espacios más valiosos para las mujeres cuidadoras. Foto: Cortesía Alcaldía Mayor de Bogotá

El 62,8 por ciento de las encuestadas manifestaron no conocer dónde denunciar. El 89,3 % coincidió en no haberlo hecho. Según la Veeduría, los datos permiten inferir que existe un subregistro de estos hechos en las cifras oficiales; además, sugieren la relativa inoperancia de los canales de denuncia y la deficiencia en la información institucional al respecto.



No denuncian porque al menos el 72 % no encuentra confiables o accesibles los canales institucionales existentes y porque no conocen la identidad de su agresor (59 %). En cuanto al desconocimiento de los canales de denuncia, el 29,2 % no sabía que podía hacer una denuncia, y un 24,1 % piensa que no se considera un delito ante la ley.

Más mujeres viendo fútbol

Facebook Twitter Linkedin

Ellas son algunas de las jugadoras que están haciendo historia en el mundial femenino de fútbol. Foto: Instagram @catausme/ @catperezj/ @carolina.ariasvidal.17

Otro aspecto que motivó esta medida de la Administración fue el aumento del número de mujeres que asisten a estos encuentros deportivos. Es necesario que esta población sienta que está en un espacio seguro en donde se le van a respetar sus derechos mientras disfruta de un espectáculo deportivo.



Y las cifras así lo corroboran. Durante el 2023 asistieron a este espacio cerca de 1’200.000 personas, y al partido de este domingo se espera una asistencia de unos 30.000 espectadores, de los cuales aproximadamente el 30 por ciento son mujeres, adolescentes y niñas.



Y todo esto va acompañado de una estrategia mediática. Durante el entretiempo del partido Millonarios vs. Deportivo Independiente Medellín se proyectó un video en las pantallas del estadio para que las y los asistentes sepan a quién y dónde dirigirse ante un caso de violencia de género.



El objetivo de todos estos mecanismos es contar con la ayuda de la Policía Nacional, el equipo humano de la Patrulla Púrpura, la Secretaría de la Mujer, el programa Goles en Paz 2.0 de la Secretaría Distrital de Gobierno y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte.



Según el Distrito, esta estrategia no surgió de la nada sino de recoger la experiencia de mujeres asistentes a estos espectáculos deportivos que, en algún momento, vieron vulnerados sus derechos o fueron víctimas de situaciones relacionadas con distintos tipos de violencias basadas en género. “Las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencias, caminar y disfrutar seguras en cualquier espacio de la ciudad, y esta alcaldía trabajará para estar donde y cuando las mujeres lo necesitan”, dijo el alcalde de Bogotá.



CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

REDACCIÓN EL TIEMPO

ESCRÍBANOS A CARMAL@ELTIEMPO.COM