En Bogotá y Soacha se registró un hecho sin precedentes durante la temporada navideña: la intoxicación de más de 60 personas por el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, una sustancia mortal para los seres humanos.

De acuerdo con el último boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, entre el 22 de noviembre de 2022 y el 14 de enero de 2023 se reportaron 66 personas intoxicadas por licor adulterado con metanol, de las cuales, 61 eran de Bogotá y cinco de Soacha.



Con respecto a la letalidad, en total se registraron 49 muertes (44 en la capital y cinco en el municipio vecino) por consumir licor en mal estado durante las festividades. Estas personas tenían edades entre los 28 y 79 años.



"En la investigación epidemiológica de campo se identificó el consumo reciente de bebidas alcohólicas tales como: “Rey de Reyes” (con reporte positivo para metanol por la entidad territorial), “La Cabañita”, “Old John”, “El Capo” o “Cowls”", explicó la entidad.



Visión borrosa, ceguera, estado de coma y, por último, la muerte, eran las consecuencias para las personas que consumían estas bebidas.



Por ahora, las autoridades siguen investigando la procedencia del licor adulterado en la ciudad y los municipios vecinos, y ordenaron operativos sorpresa en todos los centros de distribución de licor como bares y discotecas. Aún no se reportan capturas por este caso.

Yesid Franco, una de las víctimas

Falleció ciego y luego de dos paros cardiorrespiratorios. Es uno de los afectados por consumo de esas bebidas en Bogotá y Soacha. Foto: Archivo particular

Una de las personas que falleció por consumir licor adulterado con metanol fue Yesid Franco, un adulto mayor y padre de dos hijos, quien murió ciego y de un paro cardiorrespiratorio el pasado domingo 4 de diciembre, en el municipio de Soacha.



Franco, de 72 años, salió el pasado 2 de diciembre de su casa, ubicada en el sector de Cazucá, comuna 4 de Soacha, a tomar unas copas. Según su hija, Arelis Franco, el hombre vivía solo desde el fallecimiento de su esposa hace siete meses y solía ocupar las tardes de los viernes para departir con sus amigos.



Ese día pasó la noche en un local clandestino ubicado en la parte alta de Altos de Cazucá, donde, de acuerdo con el testimonio de unos conocidos de Yesid, suelen vender Rey de Reyes y otras bebidas a un precio muy bajo.



Justamente, ese había sido uno de los últimos temas de conversación con su hija. “Me dijo que le habían subido de precio al trago y que por eso había empezado a ir a otro sitio”, cuenta la mujer.



A las 7 de la mañana del sábado 3 de diciembre, Arelis recibió una llamada de una de las personas que se encontraban junto a su padre. El sujeto le contó que Yesid estaba grave y que lo iban a llevar a un hospital.

Cuando ingresamos tenía un dolor muy fuerte en el estómago y ya se estaba quedando ciego.

TWITTER

La mujer cuenta que su papá llegó a la sala de urgencias del Hospital Cardiovascular de Soacha a las 10 de la mañana. “Cuando ingresamos tenía un dolor muy fuerte en el estómago y ya se estaba quedando ciego. Él me decía que cada vez podía ver menos”, relata la mujer.



Franco dice que cuando el reloj marcaba las 12:30 p. m., y luego de varios minutos esperando que lo atendiera un médico, sufrió el primer paro cardiorrespiratorio en la sala de espera. “Hicieron varios intentos para reanimarlo y lograron salvarlo. Me preguntaron si tenía antecedentes de episodios parecidos en el pasado, pero no, él nunca había sufrido algo parecido”, afirma la hija.



Luego de que fue estabilizado por los especialistas, pasó varias horas en observación. Pero a la 1 de la mañana del domingo 4 de diciembre, y después haber perdido totalmente la visión, falleció, tras sufrir un nuevo paro cardiorrespiratorio.



“Los médicos nos dijeron que habían encontrado una alta concentración de metanol en el organismo, que esa era una de las posibles causas de la muerte. Lo peor es que murió totalmente ciego, en menos de nada perdió la vista”, cuenta.



