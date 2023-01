En plena temporada, el municipio de Villeta se quedó sin agua. Un tractocamión tuvo un accidente el 26 de diciembre pasado y derramó petróleo en el río Dulce, una de las dos fuentes de abastecimiento de la población. Son 44.000 habitantes y aproximadamente 10.000 turistas más la población flotante los que llevan más de 8 días afectados.



Además, las fuertes lluvias del 30 de diciembre provocaron una creciente súbita en el cuerpo hídrico contaminado, por lo que el crudo llegó a uno de los tanques desarenadores de la Empresa de Servicios Públicos de Villeta (ESP).



Fredy Hernández, alcalde de Villeta, explicó que debido al accidente del tractocamión tuvieron que cerrar la bocatoma del río Dulce por contaminación con hidrocarburo y esto llevo a que se quedaran solo con el 50 % del agua que normalmente debe llegar a la planta de tratamiento.



El mandatario municipal agregó que se han visto muy perjudicados porque esta es una época en la que les llega una gran cantidad de turistas y familiares de los residentes.

“El comercio en general está bastante afectado, hay hoteles que han tenido que devolver a los turistas y decirles que no hay agua, que no tienen cómo atenderlos”, dijo Hernández.



Por su parte, Diego Hernández, director técnico de acueducto, alcantarillado y aseo de la ESP de Villeta, le dijo a EL TIEMPO que el acueducto del municipio depende de dos fuentes de abastecimiento: quebrada Cune y río Dulce, y con la afectación de una de ellas ha sido muy difícil suministrar el servicio de agua.

“Tenemos ocho carrotanques entregando agua en el sector rural y el área urbana; también tenemos horarios de sectorización que hemos tenido que modificar porque el agua potable no alcanza para el abastecimiento de la población villetana y de los visitantes”, indicó el funcionario de la ESP.



Según Hernández, el vehículo que tuvo el accidente es de la transportadora Adispetrol, pero la empresa encargada de atender la emergencia bajo la póliza se llama SOS Contingencia. “Ellos son los encargados de realizar la limpieza respectiva de las zonas afectadas por la mancha del hidrocarburo, pero no han hecho los suficientes esfuerzos para poner nuevamente en operación la bocatoma”, aseguró.



Cabe mencionar que esta no es la primera vez que empresas transportadores tienen accidentes de este tipo al transitar por Villeta. En los últimos tres años esto ha pasado en unas cinco ocasiones.



LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

​Escríbanos a lorval@eltiempo.com