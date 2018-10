$ 432.000 millones para renovar el San Juan de Dios

En manos de la plenaria del Concejo quedó la aprobación definitiva de proyecto que le autoriza al Distrito comprometer ingresos de salud por 432.000 millones de pesos de vigencias futuras (2019-2027) para construir un nuevo edificio para el hospital Santa Clara, en predios del complejo San Juan de Dios.

Esos recursos se suman a otros $ 75.000 millones que ya tiene el Distrito, para un total de 507.000 millones, que se invertirán en demoler la vieja torre del San Juan de Dios –que no es de patrimonio– y construir y dotar en el lugar un nuevo hospital con la más moderna dotación.



También se construirán un Centro de Atención Prioritaria en Salud (Caps), parqueaderos subterráneos para 1.200 cupos y una alameda y espacio público para integrar los edificios patrimoniales del San Juan de Dios y que será de puertas abiertas.



El secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, respondió a las dudas que plantearon concejales en el primer debate en la Comisión de Hacienda, donde el proyecto se aprobó por nueve votos a favor y cinco en contra.



¿Cuál edificio demolerán?



Está entre la décima y la primera, es una edificación que se hizo en los años 70, que era un centro de salud, y que se hizo adosada, sobre uno de los pabellones de conservación arquitectónica que está en la parte de atrás.



¿Ahí estará la nueva torre?



Sí, un edificio nuevo, con ocho pisos. Serán 320 camas, y todas van a estar en habitaciones individuales con baños individuales en un hospital público, que no existe hoy en la ciudad. Y habrá nuevo Caps frente a la alameda, hacia la Caracas.



¿Será el nuevo Santa Clara?



Sí. El actual Santa Clara es un edificio de conservación, de patrimonio, hecho en pabellones, que no permite ningún tipo de ampliaciones; es muy viejo, obsoleto, que era un centro para la recuperación de tuberculosis a principios de 1900, y por eso lo que hacemos es que lo trasladamos para esta nueva edificación en el San Juan de Dios.



Algunos concejales dicen que harán una APP



No es una alianza público privada, porque la ley que permite las APP establece que es un mecanismo de vinculación de capital privado a la construcción de obras públicas. Y en este caso concreto del hospital Santa Clara no hay ni un peso de capital privado, todo es dinero público. Se les demostró (a los concejales) que no era una APP disfrazada.

No es una alianza público privada, porque la ley que permite las APP establece que es un mecanismo de vinculación de capital privado a la construcción de obras públicas FACEBOOK

TWITTER

Si lo fuera, tendríamos que haber obtenido la aprobación previa del Ministerio de Hacienda antes de ir al Concejo, y no hicimos nada de eso porque no es ni va a ser una APP.



¿Quién contrata la obra?



Quien va a realizar el contrato es la ERU (la Empresa de Renovación Urbana) porque es la propietaria del lote y debe abrir la licitación y supervisar todo este proceso de construcción.



¿Qué tipo de contrato será?



Mediante licitación pública; se paga para que construyan el edificio, coloquen toda la dotación biomédica, que cuesta cerca de $ 90.000 millones porque es de última tecnología, y se le paga a la persona que construya para que mantenga en funcionamiento el edificio y esos equipos durante cinco años.



¿Y la operación?



La operación la va a hacer el hospital Santa Clara, o la subred centro oriente, que hoy es la responsable. Va a ser pública, y el hospital sigue siendo público.

El largo proceso para recuperar el complejo

El manejo del complejo San Juan de Dios está determinado por varias decisiones judiciales y legislativas. La Ley 735 del 2002 lo declaró monumento nacional, lo que obliga a que se “proteja por su valor patrimonial, igual que por su importancia para la salud pública de los bogotanos”.



Además, un fallo del Juzgado 12 Administrativo de Bogotá (2012), en respuesta a una acción popular, les ordenó a los gobiernos Nacional, Distrital y departamental amparar el San Juan de Dios y aportar recursos para su sostenimiento y recuperación.



En el 2015, la Alcaldía adelantó un proceso de expropiación por vía administrativa, con el cual la Empresa de Renovación Urbana (ERU) asumió la propiedad.



En el 2017, una segunda decisión frente a acción popular exigió la formulación de un plan especial de manejo y protección, que fue formulado por la ERU y es hoy el que dicta las pautas para devolverle el lustre al complejo.



Según la entidad, en el 2015 se requerían $ 729.000 millones para ejecutar la rehabilitación, de los cuales se han invertido 187.000, sobre todo en la adquisición (expropiación).



El mantenimiento anual del San Juan cuesta $ 1.550 millones.

Deudas incobrables de las EPS

Según Olga Victoria Rubio, concejal del Mira, a los hospitales públicos de Bogotá les deben cerca de un billón de pesos. Entre los deudores están las secretarías de Salud de otras zonas del país y EPS del régimen contributivo y subsidiado.



El secretario de Salud dijo que es cierto, pero que 500.000 millones de esas deudas son incobrables porque son de EPS ya desaparecidas y de secretarías de zonas como el Amazonas, Guaviare o Vaupés, que dicen que no pagan porque no tienen plata. Contó que $ 320.000 millones, que ya están en el presupuesto y se pagarán, son de Capital Salud.