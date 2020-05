400 obras privadas estarían listas para volver a trabajos en Bogotá

Las Secretarías de Movilidad, Salud y Hábitat de Bogotá, anunciaron que 400 obras privadas de la ciudad cumplieron con los requisitos exigidos por la Alcaldía para retomar sus proyectos.

La secretaria de Hábitat, Nadya Rangel, estuvo con el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, visitando una empresa que obtuvo el sello 'obra segura' para comprobar que todo estuviera en regla.



La inspección fue a la constructora Colpatria y su proyecto La Felicidad, en el que serán construidas 2.350 viviendas de interés social (VIS), 480 viviendas de interés prioritario (VIP) y 767 no VIS.

“Hemos hecho una visita a esta obra, garantizando que se vayan adecuando los espacios para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. En esta visita nos hemos dado cuenta de cómo han avanzado y se encuentran listos para iniciar las obras, la próxima semana”, aseguró Rangel.



Asimismo, indicó que la empresa se ha comprometido con garantizar la utilización de medios de transporte alternativos al sistema de transporte público de Bogotá, para beneficio de la ciudad y de sus trabajadores, ya que en el proyecto mencionado van a iniciar labores alrededor de 100 personas y, al final de septiembre, serán 650 las que estarán trabajando.



“El protocolo de bioseguridad y de movilidad nos exige que estas obras tengan un horario de trabajo de 10 a.m. a 7:00 p.m. La idea es evaluar cómo se va presentando la inclusión de las distintas actividades y poder monitorear, para no saturar el sistema público de transporte y no avanzar en la propagación del contagio. Es una buena práctica que queremos se repita en todas las obras de Bogotá”, dijo la funcionaria.



Este tipo de visitas por parte de funcionarios del Distrito serán recurrentes a todas las empresas que volverán a abrir sus obras de infraestructura.



