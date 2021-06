34.817 millones, los costos del vandalismo a bienes públicos

Esta semana se completaron dos meses de protestas en Bogotá. Aunque durante este tiempo la ciudad ha tenido expresiones pacíficas y ligadas al arte, otros sectores radicales han causado serias afectaciones al mobiliario público y privado que han terminado afectando la calidad de vida de los bogotanos.

En el informe sobre lo ocurrido en el marco de las protestas, la Personería de Bogotá, con cifras de la Secretaría de Seguridad, estimó que son 34.000 millones de pesos los costos de los daños ocasionados a bienes y a la infraestructura pública.



Dentro de los más afectados está el sistema de transporte público, que ha recibido ataques sistemáticos en puntos específicos de la ciudad como los portales de Las Américas, Suba y, en los últimos días, afectaciones al componente zonal en la localidad de Usme.



TransMilenio estima que los daños al sistema pueden estar sobre los 21.780 millones de pesos. A corte del 24 de junio, 39 estaciones del componente troncal estaban inoperativas por no poder brindar las condiciones necesarias de seguridad a los usuarios debido a los daños ocasionados en el marco de las protestas.



La empresa de transporte público también informó que de los 2.347 buses troncales, 1.056 han tenido algún tipo de afectación, uno de estos fue incinerado. En el componente zonal, de los 6.200 buses que tiene el sistema, 650 han resultado con daños, de los cuales seis han sido incinerados.



A estas afectaciones se le suma que la semana pasada se divulgaron amenazas en contra del sistema público, supuestamente por el grupo denominado primera línea. Allí se mencionaban ataques, no solo contra la infraestructura, sino también contra usuarios y operarios. TransMilenio, en cabeza del Felipe Ramírez, le solicitó a la Fiscalía adelantar investigaciones por estas amenazas que generan “zozobra” en la ciudadanía.



Estos ataques al sistema se volvieron a repetir en la jornada de protestas de este lunes, en la que, según lo reportado por el general Óscar Gómez Heredia, unos 22 buses fueron retenidos en varios puntos de la ciudad. En videos conocidos por este diario, se puede observar cómo en Usme unos delincuentes utilizaron un bus del SITP para

estrellarlo contra una tanqueta del Esmad.

Las afectaciones a la movilidad de los bogotanos no culminan con los ataques a TransMilenio, los semáforos, las señales de tránsito y las intersecciones viales también han tenido daños. A corte de ayer, la Secretaría de Movilidad estimaba costos de 7.173 millones de pesos por acciones vandálicas contra la infraestructura vial.

Según esta entidad, la 196 intersecciones han sido vandalizadas. Aunque se han recuperado la mayoría de estas, faltan cuatro por recuperar que se encuentran en puntos álgidos como Las Américas y Suba. En el mobiliario semafórico de la ciudad, los daños están sobre los 1.400 millones de pesos, mientras que el restante de la cifra entregada por Movilidad corresponde, en su mayoría, a las afectaciones que han tenido las cámaras con las que se realizan las labores de gestión del tráfico en algunos puntos de la ciudad.

Comercio, agobiado

Las pequeñas empresas, que se encuentran en proceso de reactivación económica, han visto truncadas sus operaciones, no solo por los bloqueos durante estos dos meses, sino por los actos vandálicos que se han presentado en distintas zonas de la ciudad.



Fenalco Bogotá-Cundinamarca estimó que cerca de 4.900 establecimientos, en su mayoría comercios de puertas a la calle y de zonas residenciales, han tenido algún tipo de afectación por actos vandálicos. Sus fachadas están deterioradas o, en algunos casos, fueron saqueados por delincuentes.



Ese fue el caso de un comerciante del Portal de Suba, quien perdió todo lo que tenía, unas vitrinas en las que vendía artículos de belleza para la mujer, que vándalos le destrozaron en una de las arremetidas de la semana pasada en este lugar.



Según contó en conversación con EL TIEMPO, tendrá que sacar dos millones de pesos, no sabe de dónde, para volver a empezar. Justo al frente de su local, un establecimiento de comida de reconocimiento mundial, también fue saqueado.



Según explicó Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá, el Estado no cuenta con recursos asignados para socorrer a personas que, como esta, se ven afectadas por la irrupción de vándalos.



Pero, como lo asegura Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá-Cundinamarca, estos dos meses de protestas y bloqueos también han significado pérdida de empleo y cierre de algunas empresas.



“El balance es negativo para el comercio y todo el sector económico. Tan grave que podría asimilarse a la situación completa de pandemia”, mencionó Orrego.

Las causas se encuentran en que pasó un tiempo prolongado en el que los empleados no podían movilizarse a sus lugares de trabajo. Asimismo, por los bloqueos en las principales vías del país, muchos establecimientos comerciales quedaron desabastecidos por recibir mercancías o, como pasó en el comercio ligado a alimentos, algunas cosechas se perdieron.



Además de los comercios, los residentes de sectores residenciales y comerciales cercanos a los lugares donde se presentan los desmanes y las protestas también han presentado denuncias y quejas por afectaciones en sus propiedades y calidad de vida.



“Sus predios se están desvalorizando; sus parques, acabados. No hay andenes en buen estado. Hay que combatir el vandalismo, y no son protestas pacíficas, no están peleando por sus derechos. Son grupos de guerrillas urbanas, financiadas y que están generando caos”, expresó la concejala Lucía Bastidas, quien hizo parte de un grupo de 11 concejales que le solicitó a la Alcaldía de Bogotá, en un comunicado, que protegiera los derechos de estos ciudadanos.



Aunque se tomó la decisión de prohibir actividades que generen aglomeraciones, en la ciudad se siguen presentando plantones y hechos de vandalismo protagonizados por pequeños grupos violentos que tienen la única intención de confrontar a la policía.